Marta Verona, chef: “El pollo no se mejora con limón, sino que queda más sabroso con este mix de especias”

El pollo ofrece una de las carnes más prácticas para resolver una comida rápida, pero también tiene una dificultad conocida: por su bajo contenido de grasa puede quedar seca y con poco sabor cuando se cocina simplemente a la plancha. Marta Verona tiene una alternativa para cambiar el resultado sin complicar la receta.

La chef y nutricionista, ganadora de la sexta edición de MasterChef España, propone reemplazar el habitual toque de limón por una mezcla de siete especias de inspiración cajún. La combinación permite condimentar intensamente los filetes antes de llevarlos a la sartén.

El procedimiento de Marta Verona tiene además un detalle importante: las especias se mezclan con un chorrito de aceite de oliva antes de incorporarlas al pollo. De esta manera, los condimentos se distribuyen de forma uniforme sobre toda la superficie de la carne y aportan más sabor durante la cocción.

El mix de siete especias que Marta Verona usa para el pollo

La combinación elegida por la chef lleva pimentón dulce, cayena molida, ajo en polvo, cebolla en polvo, romero o tomillo seco, orégano y pimienta negra. Son condimentos habituales que, utilizados juntos, permiten darle otra intensidad a una pechuga de pollo.

La receta no termina en el adobo. Después de sellar los filetes, Verona aprovecha la misma sartén para cocinar cebolla morada y tomates secos, incorpora vino blanco y finalmente procesa todo con crema de leche, leche evaporada o queso cottage.

El resultado es un pollo especiado acompañado por una salsa cremosa y concentrada, que permite sumar humedad a una carne que puede secarse fácilmente si se excede su tiempo de cocción.

Comensales 4 Ingredientes 6 filetes de pechuga de pollo

filetes de pechuga de pollo 2 cucharaditas de pimentón dulce

cucharaditas de pimentón dulce Una cucharadita de cayena molida

cucharadita de cayena molida Una cucharadita de ajo en polvo

cucharadita de ajo en polvo Una cucharadita de cebolla en polvo

cucharadita de cebolla en polvo Una cucharadita de romero o tomillo seco

cucharadita de romero o tomillo seco Una cucharadita de orégano seco

cucharadita de orégano seco ½ cucharadita de pimienta negra molida

cucharadita de pimienta negra molida Una cebolla morada

cebolla morada 10 tomates secos en aceite

tomates secos en aceite 100 ml vino blanco

ml vino blanco 300 ml crema de leche, leche evaporada o queso cottage

ml crema de leche, leche evaporada o queso cottage 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal a gusto

Marta Verona, una chef española que se destaca y marca tendencia. Foto: MasterChef

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