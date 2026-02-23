El brownie es uno de los postres más populares del mundo, pero en muchas ocasiones puede llegar a caer pesado. La chef Marta Verona, ganadora MasterChef España, propone una versión distinta: un brownie sin harina ni azúcar que se prepara con apenas cuatro ingredientes base y se cocina en sartén. La receta se volvió viral por su simpleza y por no requerir horno.

La idea rompe con la fórmula clásica que combina manteca, azúcar y harina. En este caso, el dulzor lo aportan dos bananas bien maduras, que además ayudan a dar estructura. Los huevos aportan consistencia, el cacao puro el sabor intenso a chocolate y una cucharadita de levadura química mejora la textura final.

El resultado es un brownie húmedo, compacto y listo en pocos minutos. Según explica la chef, puede llevar un toque opcional de canela o esencia de vainilla, y se puede completar con nueces o trozos de chocolate amargo por encima.

Marta Verona, una chef española que se destaca y marca tendencia. Foto: MasterChef

Ingredientes para el brownie sin harina ni azúcar

2 bananas grandes y maduras

2 huevos

3 cucharadas soperas de cacao puro en polvo

1 cucharadita de levadura química

Nueces, un puñadito (opcional)

Chocolate 70% cacao, unos trozos para decorar (opcional)

1 cucharadita de canela o esencia de vainilla (opcional)

Procedimiento

Triturar las bananas junto con los huevos, el cacao, la levadura y la vainilla o canela si se utiliza, hasta obtener una mezcla homogénea. Verter la preparación en una sartén antiadherente previamente engrasada. Cocinar a fuego bajo con tapa durante unos minutos. Cuando la superficie comience a cuajar, agregar las nueces y los trozos de chocolate. Tapar nuevamente y cocinar aproximadamente 7 minutos, hasta que esté firme pero húmedo en el centro.

