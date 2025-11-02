El brownie es uno de los postres más amados por los amantes del chocolate. Su textura ideal, crujiente por fuera y densa y húmeda por dentro, lo convierte en un bocado irresistible. Si bien parece sencillo, el desafío está en lograr la costra perfecta y que el interior quede en su punto justo, sin resecarse.

La buena noticia es que esta receta clásica no solo cumple con esos requisitos, sino que es increíblemente rápida. El secreto de la rapidez reside en la sencillez de la mezcla, con un secreto para lograr una textura húmeda.

Ingredientes para brownie

300 g de chocolate amargo.

180 g de manteca.

4 huevos.

300 g de azúcar.

100 g de harina.

2 cdas de cacao amargo.

100 g de chips de chocolate.

Una cdta de esencia de vainilla.

Procedimiento

Llevar a baño María el chocolate picado y la manteca. En un bowl, batir los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla. Mezclar el chocolate derretido con la mezcla de huevos. Agregar la harina y el cacao amargo. Colocar en una placa para horno de 25 cm x 30 cm enmantecado y enharinado, y agregar por encima los chips. Llevar al horno a 180° durante unos 20 minutos.

