Cuando el antojo dulce aparece de improvisto, esta torta en taza al microondas aparece como la salvadora: con unos pocos ingredientes y apenas un par de minutos lográs un postre caliente, suave y casero.
La receta utiliza barritas de chocolate, manteca, huevos, azúcar, harina leudante y esencia de vainilla. Se derrite primero la manteca con el chocolate, se mezcla lo demás y en solo 90 segundos en el microondas ya queda lista para comer, ideal para compartir o disfrutar solo.
Ingredientes para torta al microondas
- 4 barritas de chocolate.
- 4 cdas de manteca.
- 2 huevos.
- 2 cdas de azúcar.
- 4 cdas de harina leudante.
- Esencia de vainilla, c/n.
Procedimiento
- Poner 2 barritas de chocolate en 2 tazas.
- En cada una, la mitad de la manteca y llevar al microondas 30 segundos. Mezclar bien hasta integrar.
- Agregar azúcar y el huevo, y mezclar bien.
- Luego agregar harina y el polvo de hornear. Mezclar hasta lograr una masa bien homogénea.
- Llevar al microondas por un minuto y medio.
- Servir con azúcar impalpable.
