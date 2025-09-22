Si buscás un postre que combine rapidez con elegancia, esta tarta de mousse de chocolate ofrece justo ese equilibrio. La base se arma procesando galletitas dulces y para la mousse se usa chocolate semiamargo, azúcar, crema batida y claras montadas al punto suave.

El toque gourmet llega con la sal en escamas, que se espolvorea justo al final, y que aporta un contraste de sabor: acentúa lo dulce del chocolate sin opacarlo. Además va una cobertura brillante de chocolate con leche y crema que realza la presentación.

Ingredientes para tarta de mousse de chocolate

Para la base

240 g de galletitas dulces tipo Coquitas.

120 g de manteca derretida.

Una cda de licor de naranja.

Para la mousse

160 g de chocolate cobertura semiamargo.

80 g de manteca.

100 g de azúcar.

50 cc de agua.

80 g de claras de huevo.

150 cc de crema de leche.

Unas pizcas de sal en escamas.

Frutas de estación.

Para la cobertura

200 g de chocolate con leche.

200 cc de crema.

Sal en escamas.

Una receta express con toque gourmet que también se puede servir sin crema. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la base

Procesar las galletas e incorporar la manteca derretida y el licor de naranja. Esparcir en un molde desmontable y llevar a frío mientras se realiza la mousse.

Para la mousse

En un bowl sobre el baño María, derretir el chocolate. Mientras se derrite el chocolate, poner ¾ de azúcar en una ollita junto con el agua y hacer un almíbar para el merengue. Cuando el almíbar empiece a hacer burbujas grandes, poner a batir las claras con el ¼ de azúcar que se reservó. Cuando el almíbar esté en punto bolita floja, incorporarlo en forma de hilo a las claras. Seguir batiendo hasta que se vaya enfriando el merengue. Agregar la manteca al chocolate derretido para ir bajando la temperatura; incorporar con espátula de goma. Una vez que el merengue y el chocolate bajaron la temperatura, empezar a armar la mousse incorporando el merengue al chocolate y luego crema batida a medio punto. Por último, otra vez merengue.

Para la cobertura

Poner a hervir la crema en una ollita y verter sobre el chocolate bien picado. se ponga brilloso. Dejar reposar unos minutos para que se derrita y revolver enérgicamente para que el chocolate se ponga brilloso. Colocar la mousse sobre la base, enfriar bien hasta casi congelar y agregar en la superficie la cobertura. Llenar nuevamente al frío para luego cortar y servir. Espolvorear con sal en escamas.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/