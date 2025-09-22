Si buscás un postre que combine rapidez con elegancia, esta tarta de mousse de chocolate ofrece justo ese equilibrio. La base se arma procesando galletitas dulces y para la mousse se usa chocolate semiamargo, azúcar, crema batida y claras montadas al punto suave.
El toque gourmet llega con la sal en escamas, que se espolvorea justo al final, y que aporta un contraste de sabor: acentúa lo dulce del chocolate sin opacarlo. Además va una cobertura brillante de chocolate con leche y crema que realza la presentación.
Ingredientes para tarta de mousse de chocolate
Para la base
- 240 g de galletitas dulces tipo Coquitas.
- 120 g de manteca derretida.
- Una cda de licor de naranja.
Para la mousse
- 160 g de chocolate cobertura semiamargo.
- 80 g de manteca.
- 100 g de azúcar.
- 50 cc de agua.
- 80 g de claras de huevo.
- 150 cc de crema de leche.
- Unas pizcas de sal en escamas.
- Frutas de estación.
Para la cobertura
- 200 g de chocolate con leche.
- 200 cc de crema.
- Sal en escamas.
Procedimiento
Para la base
- Procesar las galletas e incorporar la manteca derretida y el licor de naranja.
- Esparcir en un molde desmontable y llevar a frío mientras se realiza la mousse.
Para la mousse
- En un bowl sobre el baño María, derretir el chocolate.
- Mientras se derrite el chocolate, poner ¾ de azúcar en una ollita junto con el agua y hacer un almíbar para el merengue.
- Cuando el almíbar empiece a hacer burbujas grandes, poner a batir las claras con el ¼ de azúcar que se reservó.
- Cuando el almíbar esté en punto bolita floja, incorporarlo en forma de hilo a las claras.
- Seguir batiendo hasta que se vaya enfriando el merengue.
- Agregar la manteca al chocolate derretido para ir bajando la temperatura; incorporar con espátula de goma.
- Una vez que el merengue y el chocolate bajaron la temperatura, empezar a armar la mousse incorporando el merengue al chocolate y luego crema batida a medio punto. Por último, otra vez merengue.
Para la cobertura
- Poner a hervir la crema en una ollita y verter sobre el chocolate bien picado.
- Dejar reposar unos minutos para que se derrita y revolver enérgicamente para que el chocolate se ponga brilloso.
- Colocar la mousse sobre la base, enfriar bien hasta casi congelar y agregar en la superficie la cobertura.
- Llenar nuevamente al frío para luego cortar y servir.
- Espolvorear con sal en escamas.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/