La mousse de chocolate es ese postre que combina simplicidad con elegancia: una crema suave, aireada y con todo el sabor del cacao. En esta versión, el secreto está en trabajar distintos componentes por separado —claras, crema y chocolate fundido— y luego integrarlos con movimientos envolventes.
Ideal para cerrar una comida familiar o sorprender en una merienda, esta mousse no requiere horno ni técnicas complicadas. Solo necesitás chocolate cobertura, crema, azúcar, claras y seguir el paso a paso para lograr un postre casero, bien equilibrado en dulzura y cremosidad.
Ingredientes para mousse de chocolate
- 90 g de azúcar.
- 50 cc de agua.
- 6 yemas de huevo.
- 250 g de chocolate semiamargo.
- 500 g de crema de leche.
Procedimiento
- Hacer un almíbar con el azúcar y agua hasta que llegue a 118°/121° (cuando aparezcan en el medio algunas burbujas grandes).
- Mientras tanto, batir las yemas a blanco y una vez listo el almíbar volcar sobre el batido de yemas.
- Batir hasta enfriar.
- Picar el chocolate y colocarlo en un bowl de plástico.
- Batir la mitad de la crema a ¾ punto. Y con la otra mitad realizar una ganache mezclando la crema caliente con el chocolate picado.
- Mezclar la preparación de yemas con la ganache de chocolate hasta lograr una mezcla homogénea.
- Incorporar la crema de leche batida con movimientos envolventes hasta lograr una crema lisa y homogénea.
- Refrigerar y servir frío con almendras picadas y salsa de dulce de leche (opcional).
