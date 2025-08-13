La mousse de chocolate es ese postre que combina simplicidad con elegancia: una crema suave, aireada y con todo el sabor del cacao. En esta versión, el secreto está en trabajar distintos componentes por separado —claras, crema y chocolate fundido— y luego integrarlos con movimientos envolventes.

Ideal para cerrar una comida familiar o sorprender en una merienda, esta mousse no requiere horno ni técnicas complicadas. Solo necesitás chocolate cobertura, crema, azúcar, claras y seguir el paso a paso para lograr un postre casero, bien equilibrado en dulzura y cremosidad.

Ingredientes para mousse de chocolate

90 g de azúcar.

50 cc de agua.

6 yemas de huevo.

250 g de chocolate semiamargo.

500 g de crema de leche.

Procedimiento

Hacer un almíbar con el azúcar y agua hasta que llegue a 118°/121° (cuando aparezcan en el medio algunas burbujas grandes). Mientras tanto, batir las yemas a blanco y una vez listo el almíbar volcar sobre el batido de yemas. Batir hasta enfriar. Picar el chocolate y colocarlo en un bowl de plástico. Batir la mitad de la crema a ¾ punto. Y con la otra mitad realizar una ganache mezclando la crema caliente con el chocolate picado. Mezclar la preparación de yemas con la ganache de chocolate hasta lograr una mezcla homogénea. Incorporar la crema de leche batida con movimientos envolventes hasta lograr una crema lisa y homogénea. Refrigerar y servir frío con almendras picadas y salsa de dulce de leche (opcional).

