Club Sándwich casero: los tips de Felicitas Pizarro para hacer el brunch del momento

El Club Sándwich es uno de los clásicos más pedidos en cafeterías, hoteles y brunchs de todo el mundo. Tiene una combinación simple pero efectiva: pollo, panceta, jamón, queso, tomate, lechuga y pan tostado con manteca. Y justamente esa mezcla de texturas y temperaturas es lo que lo convirtió en un favorito internacional.

En una de sus recetas más comentadas, Felicitas Pizarro mostró cómo preparar una versión casera bien completa y explicó varios trucos para que quede realmente rico. Según contó, el secreto está en lograr un equilibrio entre lo crocante de la panceta, la frescura del tomate y la lechuga, y el pan dorado con manteca.

Además, remarcó que el pollo debe cocinarse bien fuerte sobre una sartén caliente para que quede dorado por fuera pero jugoso por dentro. Otro detalle importante: el sándwich no se arma completamente caliente, sino apenas tibio, para que los ingredientes mantengan mejor su textura.

Comensales 1 Ingredientes Una pechuga de pollo

pechuga de pollo 4 rodajas pan de molde

rodajas pan de molde 2 fetas panceta ahumada

fetas panceta ahumada Manteca c/n

2 fetas jamón cocido

fetas jamón cocido 2 fetas queso

fetas queso Mayonesa c/n

Lechuga c/n

Tomate c/n

Procedimiento

Cocinar la pechuga de pollo en una sartén bien caliente con aceite de oliva, sal y pimienta. Dorar de ambos lados hasta que quede bien cocida. En la misma sartén, cocinar la panceta ahumada hasta que quede crocante. Cortar cuatro rodajas de pan de molde del mismo grosor y untarlas con manteca. Tostar el pan del lado de la manteca hasta que quede dorado y crocante. Sobre dos de las rodajas colocar jamón y queso para formar una primera capa caliente. Cortar el pollo en filetes si quedó muy grueso y sumarlo junto con la panceta. Agregar mayonesa , lechuga y tomate sobre la otra parte del pan tostado. Cerrar el sándwich formando varias capas y sujetarlo con palillos para que mantenga la estructura. Cortarlo en diagonal con un cuchillo bien afilado para lograr la clásica presentación del Club Sándwich.

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