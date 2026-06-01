Club Sándwich casero: los tips de Felicitas Pizarro para hacer el brunch del momento

El Club Sándwich es uno de los clásicos más pedidos en cafeterías, hoteles y brunchs de todo el mundo. Tiene una combinación simple pero efectiva: pollo, panceta, jamón, queso, tomate, lechuga y pan tostado con manteca. Y justamente esa mezcla de texturas y temperaturas es lo que lo convirtió en un favorito internacional.
En una de sus recetas más comentadas, Felicitas Pizarro mostró cómo preparar una versión casera bien completa y explicó varios trucos para que quede realmente rico. Según contó, el secreto está en lograr un equilibrio entre lo crocante de la panceta, la frescura del tomate y la lechuga, y el pan dorado con manteca.
Además, remarcó que el pollo debe cocinarse bien fuerte sobre una sartén caliente para que quede dorado por fuera pero jugoso por dentro. Otro detalle importante: el sándwich no se arma completamente caliente, sino apenas tibio, para que los ingredientes mantengan mejor su textura.
Ingredientes
- Una pechuga de pollo
- 4 rodajas pan de molde
- 2 fetas panceta ahumada
- Manteca c/n
- 2 fetas jamón cocido
- 2 fetas queso
- Mayonesa c/n
- Lechuga c/n
- Tomate c/n
Procedimiento
- Cocinar la pechuga de pollo en una sartén bien caliente con aceite de oliva, sal y pimienta. Dorar de ambos lados hasta que quede bien cocida.
- En la misma sartén, cocinar la panceta ahumada hasta que quede crocante.
- Cortar cuatro rodajas de pan de molde del mismo grosor y untarlas con manteca.
- Tostar el pan del lado de la manteca hasta que quede dorado y crocante.
- Sobre dos de las rodajas colocar jamón y queso para formar una primera capa caliente.
- Cortar el pollo en filetes si quedó muy grueso y sumarlo junto con la panceta.
- Agregar mayonesa, lechuga y tomate sobre la otra parte del pan tostado.
- Cerrar el sándwich formando varias capas y sujetarlo con palillos para que mantenga la estructura.
- Cortarlo en diagonal con un cuchillo bien afilado para lograr la clásica presentación del Club Sándwich.
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