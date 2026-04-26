Así hace Ximena Sáenz un brunch potente: sándwich de jamón, queso, crema de leche y 3 huevos

El sándwich de jamón, queso y huevo preferido de Ximena Sáenz es un plato que funcionan perfecto para un brunch casero: es contundente, cremoso y se hace con pocos ingredientes fáciles de encontrar en la cocina. La clave está en la base de huevos con crema que envuelve el pan y logra una textura suave por dentro y dorada por fuera.

Además de ser atractivo por su sabor, es una receta práctica para resolver una comida rápida sin complicarse. El queso derretido, el jamón y el pan tostado en manteca forman una combinación clásica que se potencia con el agregado de crema de leche en los huevos, un detalle simple que cambia el resultado final.

Los tips de Ximena Sáenz para hacer este brunch potente

Ximena Sáenz contó en sus redes sociales que desayuna este sándwich de jamón, queso huevo y crema de leche todos los domingos. Lo acompaña con café tostado sin azúcar, de intensidad media, porque considera que equilibra bien el sabor cremoso del plato.

Ximena Sáenz contó que este sándwich de jamón queso y crema de leche es su desayuno preferido de domingo. Foto: Instagram (@ximena_saenz)

Uno de los puntos clave para que el resultado sea bueno es la cocción del huevo. La cocinera recomienda hacerlo siempre a fuego bajo para evitar que se dore demasiado rápido y pierda textura. De esta manera, el huevo queda más suave y flexible, lo que permite envolver mejor el pan y lograr una base pareja para el sándwich.

El otro secreto está en el armado y en la elección del queso. Sáenz sugiere colocar manteca sobre el pan antes de dar vuelta la preparación para que, al girarla, el pan quede dorado y bien mantecoso. Además, recomienda usar dos tipos de queso: uno cremoso que aporte textura y otro más picante que sume sabor y contraste.

Comensales 1 Ingredientes Pan 2 rebanadas

Huevo 3 u.

Crema de leche 1 chorrito

Queso cremoso que derrita

Queso picantito en hebras

Jamón

Manteca c/n

El mejor brunch con la receta de Ximena Sáenz. Instagram Ximena Sáenz.

Procedimiento

Mezclar 3 huevos con sal, pimienta y un poquito de crema. Calentar una sartén y derretir un cubito de manteca. Volcar la mezcla de huevos y cocinar a fuego bajo. Una vez que el huevo empieza a cocinarse, colocar las dos rodajas de pan con manteca arriba. Dar vuelta por completo sin miedo. Agregar el jamón, los quesos y cerrar el sándwich. Cocinar unos minutos para que el queso se derrita y disfrutar con café.

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