El guiso de lentejas es uno de los platos más clásicos de la cocina casera argentina y una de las comidas más buscadas cuando empieza a asomar el frío. Con ingredientes simples, económicos y muy rendidores, esta receta combina legumbres, verduras y carne en un plato contundente que suele aparecer tanto en las casas de familia como en los bodegones.

En esta versión compartida por la cocinera Ximena Sáenz, el secreto está en usar una olla a presión eléctrica, que permite concentrar sabores y reducir muchísimo el tiempo de cocción. De esa manera, el guiso puede estar listo en apenas 30 minutos, algo que normalmente llevaría más de una hora en una olla tradicional.

El resultado es un plato completo, con lentejas tiernas, carne sabrosa y el toque característico del chorizo colorado y el vino tinto. Ideal para un almuerzo abundante o para cocinar una buena cantidad y guardar porciones.

Cómo hacer guiso de lentejas en olla a presión

La receta comienza dorando la carne junto con aceite de oliva para sellar los sabores. Luego se suman las verduras y el chorizo colorado, que aportan aroma y profundidad al guiso.

Ximena Sáenz, reconocida cocinera e influencer argentina. Foto: Instagram

Después se incorporan el tomate, el caldo y las lentejas, que se cocinarán bajo presión durante media hora. Este sistema acelera la cocción y permite que todos los ingredientes se integren muy bien.

Antes de servir, se agregan los condimentos finales para ajustar el sabor y lograr un guiso intenso, espeso y bien reconfortante.

Ingredientes para el guiso de lentejas de Ximena Sáenz

Paleta 300 g

Cebolla 1 u

Morrón rojo ½ u

Zanahoria 1 u

Aceite de oliva 1 cda

Ajo 2 dientes

Vino tinto ½ vaso

Tomate perita ½ lata

Laurel 1 hoja

Ají molido ½ cdta

Lentejas comunes 200 g (1 taza)

Chorizo colorado ½ u

Caldo 1 ½ taza

Sal y pimienta negra a gusto

Guiso de lentejas, un plato típico de la gastronomía argentina. Foto: Freepik

Procedimiento

Cortar la carne en dados de 3 cm de lado. Programar la olla a presión en la opción dorar (núm 5). Agregar oliva y la carne cortada. Cortar los vegetales y agregar a la olla una vez que la carne doró. Cortar y agregar el chorizo colorado. Agregar tomate triturado, una taza de caldo y una taza de lentejas. Mezclar y cerrar. Cocinar por 30 minutos (Opción 7). Minutos antes de terminar agregar condimentos y servir.

Por qué la olla a presión acelera este guiso

Las ollas a presión eléctricas permiten cocinar legumbres y carnes en mucho menos tiempo porque trabajan a mayor temperatura interna y concentran el vapor dentro del recipiente.

En modelos modernos, como los que incluyen programas automáticos, el proceso se vuelve todavía más simple porque la cocción se controla digitalmente y no requiere supervisión constante.

Además, muchas incluyen funciones extra como mantener caliente el guiso hasta dos horas, algo muy práctico cuando se cocina con anticipación o cuando se espera a varios comensales.

El resultado es un guiso de lentejas con textura cremosa, carne tierna y todos los sabores bien integrados, pero listo en una fracción del tiempo que requiere la receta tradicional.

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