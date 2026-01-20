Luego de una semana intensa, el Repechaje de MasterChef Celebrity llegó a su definición final. En una gala cargada de nervios y adrenalina, bajo la conducción de Wanda Nara, el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui dio su veredicto: Emilia Attias logró su esperado reingreso a la competencia.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí. El certamen de Telefe también le dio la bienvenida a dos nuevos participantes que prometen dar pelea en la recta final: la actriz Esther Goris y el músico Rusherking, quien ya había obtenido su pase de ingreso durante la gala del domingo.

Con la competencia renovada, comienza una nueva semana de desafíos, que además contará con una modificación en el jurado. Ximena Sáenz será la encargada de reemplazar temporalmente a Donato de Santis, acompañando a Betular y Martitegui en las devoluciones a los participantes.

Esther Goris, Rusehrking y Emilia Attias en MasterChef Celebrity. Foto: Telefe

Quién es Ximena Sáez, la nueva jurado de MasterChef Celebrity

La cocinera Ximena Sáenz, madre de Nerolí y Nina, fue una de las estrellas del programa Cocineros Argentinos. Durante más de una década fue parte del programa.

Además fue integrante de El Gran Premio de la Cocina, el ciclo de eltrece, donde brilló como jurado.

Quiénes siguen en competencia en MasterChef Celebrity

Con las incorporaciones de Emilia Attias, Rusehrkin y Esther Goris, la carrera hacia la final vuelve a empezar y se reconfigura el listado de celebridades que siguen en competencia junto a La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Andy Chango, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas y La Reini.

Además, las próximas galas de MasterChef Celebrity tendrán la visita de invitados especiales.

Cómo y dónde ver MasterChef Celebrity en VIVO y on demand

Como en cada emisión, MasterChef Celebrity mantiene un ecosistema multiplataforma. El público puede seguir La Reacción en Vivo, con Grego Rossello y la China Ansa, a través de Streams Telefe, y disfrutar de la MasterChef Liga de Streamers (MLS), con Momo, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe, Teo DM, Joaco López y Pimpeano, reaccionando desde sus propios canales.

Los episodios del reality culinario también se pueden ver en simultáneo por HBO Max, donde además quedan todos los programas disponibles on demand luego de su transmisión televisiva.