Wanda Nara no deja pasar la oportunidad de lanzar indirectas contra la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Esta vez, la conductora aprovechó la presencia de Rusherking, expareja de Eugenia, y de Julia Calvo, actriz que compartió elenco con la China en Casi Ángeles, para sorprenderlos con picantes frases alusivas a la actual pareja de Mauro Icardi.

Captura de MasterChef Celebrity, Telefe.

Mientras apuraba a los participantes en el emplatado final, Wanda gritó con tono firme:“¡Últimos 10 segundos! Dale, Julia, por favor. Las amigas de mis enemigos son mis amigas”.

Rusher no dejó pasar por alto el filoso palito indirecto a la China y lanzó:“Es raro eso”.

Acto seguido, Nara redobló la apuesta y agregó:“Y los ex de mis enemigas también son mis amigos”.

Captura de MasterChef Celebrity, Telefe.

La reacción de Rusher a los pícaros palitos de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef

Con humor, el cantante recogió el guante y respondió:“Ya sabía que caía yo en la volteada. Estoy ligando mucho, pero a Wanda dámela siempre de amiga”.

Para cerrar el intercambio, Wanda remató con una frase popular:“Al que le queda el poncho, que se lo ponga”,aunque Damián Betular la corrigió al instante:“Al que le quepa el poncho, que se lo ponga”.