Rusherking fue uno de los famosos invitados al repechaje de MasterChef Celebrity y Wanda Nara aprovechó su presencia para preguntarle por su pasado con la China Suárez, actual pareja de su exmarido, Mauro Icardi.

“Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex (China Suárez) con mi ex (Mauro Icardi)?”, le preguntó sin anestesia la conductora de Telefe al cantante.

A sabiendas de que las preguntas sobre su pasado amoroso con la actriz iban a llegar, Rusher salió del paso con habilidad: “Estoy muy fuera de esa situación, vos tenés otras cosas ahí”.

Fue entonces cuando Wanda redobló la apuesta y respondió con ironía: “A mí me quedó una mudanza en Turquía… Me quedaron carteras y mucha ropa. ¿A vos no te quedó nada en lo de tus ex?”.

Rusherking en MasterChef (captura de Telefe). Foto con China Suárez de Movilpress.

¿LA CHINA SUÁREZ SE QUEDÓ CON PERTENENCIAS DE RUSHERKING?

En clara alusión a la China Suárez, Nara generalizó la consulta y Rusher contestó, entre risas: “Y algún bucito debo tener en algún lado. Tengo que buscar”.

Por citar algunos de los romances oficiales del artista: en junio de 2025, el cantante se separó de Ángela Torres; en abril de 2023 finalizó abruptamente su noviazgo con Eugenia Suárez; y a fines de 2021 terminó su relación amorosa con María Becerra.