Rusherking negó haber sido “ratón” o “tacaño” con su ex Ángela Torres, como sugirió la artista tras la separación, y el recuerdo del lujoso auto que le regaló a la China Suárez en 2023 parece confirmarlo.

En una entrevista con Intrusos desde su nuevo restaurante, ubicado en el barrio de Palermo, el cantante habló sobre sus amores y respondió algunas preguntas picantes.

Rusherking habló de la China Suárez en Intrusos (América TV)

Qué pasó con el auto de lujo que Rusherking le regaló a la China Suárez en 2023

Sobre el final de la charla, Rodrigo Lussich quiso saber qué había pasado con aquel regalo que dio que hablar: “El auto que le habías regalado a la China, ¿lo vendiste? ¿Te lo quedaste? ¿Dónde quedó ese auto?”, preguntó el conductor.

Rusherking reaccionó con sorpresa y una sonrisa incómoda. “¡¿El auto?!”, dijo, haciendo un gesto con la mano como quien deja atrás un tema del pasado.

Ante la insistencia, respondió sin dar detalles: “Ya ni me acuerdo cómo se resolvió esa situación”.

Finalmente, el artista cerró con firmeza: “Es algo del pasado, tampoco voy a estar contándoles toda mi vida privada. Ya está, muchachos”.

El auto que Rusherking le había regalado a la China Suárez (Instagram)

Qué auto le había regalado Rusherking a la China Suárez cuando eran novios

A 10 meses de apostar al de la China Suárez, Rusherking sorprendió a su novia con un tremendo regalo de cumpleaños y con una romántica declaración de amor en las redes sociales.

“¡Feliz cumple, Chinita! ¡Te amamos!”, escribió la mánager del cantante de trap, Silvia Canal, en una historia que subió a su Instagram, en la que se ve a la China conduciendo el auto descapotable que le obsequió Rusherking.

Se trata de un lujoso Volkswagen New Beetle, vintage, ¡con enorme moño fucsia incluido!

El mensaje que Rusherking le dedicó a la China en 2023

EL ROMÁNTICO MENSAJE DE RUSHERKING A LA CHINA SUÁREZ EN 2023

Tomando el 9 de marzo como un simple pretexto para expresar lo que siente por la China, Rusherking le dedicó un amoroso mensaje, diciéndole lo mucho que la ama y deseándole un muy feliz cumpleaños.

“Feliz cumpleaños a mi compañera hermosa. Te amo muchísimo y estoy feliz de tenerte en mi vida. Te merecés todo lo mejor de este mundo. Hoy festejamos con fernecito", escribió el cantante, junto a una tierna foto juntos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.