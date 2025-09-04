Ángela Torres sorprendió con una fuerte confesión sobre el impacto económico que tuvo Rusherking en su vida. En Nadie dice nada (Luzu TV), la actriz y ahora panelista habló sin filtros sobre cómo fue sostener un estilo de vida que no podía permitirse y cómo eso la dejó en la quiebra.

Todo comenzó cuando Ángela y Momi Giardina admitieron que llegaron a endeudarse para viajar en clase “business”, y a partir de ahí, surgió un debate sobre las diferencias económicas dentro de una pareja.

Entonces, Ángela Torres lanzó una confesión inesperada: “A mí me pasó que yo el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”. “Uy, lo van a poner a Rusherking”, intervino Nico Occhiato, a lo que ella respondió con un “Le mandamos un besito”.

Rusherking - Ángela Torres. CRÉDITO: Instagram/@rusherking - @angelatorres

Flor Jazmín Peña quiso saber si el cantante santiagueño colaboraba económicamente con Ángela, aportando aunque sea un 25 por ciento durante las salidas, y ella fue enfática. “Bue...”, respondió ella, dejando entrever que no era así.

ÁNGELA TORRES MANDÓ AL FRENTE A RUSHERKING Y LO TRATÓ DE “RATÓN”, Y ÉL LE RESPONDIÓ FUERTE

“Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, hacía los mismos gastos… y claro, quedé seca. Me separé y quedé seca”, admitió con total sinceridad, reflejando que gastó más de lo que le daba su cuenta bancaria, que alimenta desde hace 10 años con trabajos en los medios.

“Siempre fui muy independiente y me mantuve sola desde muy chiquita. No estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo. Siempre soy yo la que paga”., resaltó, generando que su ex reaccionara en las redes sociales.

Foto: Instagram.

“Hasta aca me guardé mi opinión…”, comenzó. “Pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quien fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, agregó.

“No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo , feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido, ja, ja”, cerró el cantante.

Foto: Twitter / X @@rusherkingg Por: Hernan Jorge Khatchadourian

