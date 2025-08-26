En una charla íntima con Urbana Play, Ángela Torres sorprendió al hablar de su vida sentimental y confirmar que Rusherking fue quien decidió terminar la relación.

Sin dramatizar, la actriz y cantante aseguró que se tomó la ruptura con madurez y hasta con gratitud: “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”.

La artista contó que desde los 15 años siempre estuvo en pareja, y que este momento de soltería representa un verdadero récord personal: “Hace tres meses que estoy sola, y es mi récord desde los 15. Gente, se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”.

LA SINCERIDAD DE ÁNGELA TORRES

En su reflexión, reconoció que algunas relaciones duran más de lo necesario: “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no deberían haber existido, pero eso lo ves después de que terminan”.

Con humor y autocrítica, Torres remarcó que esta experiencia le sirvió para conocerse mejor y replantearse sus vínculos: “A veces estando ahí ya sabés que algo no funciona, pero igual te cuesta irte”.