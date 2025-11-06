Luego de semanas de especulaciones y versiones cruzadas sobre su separación de Ángela Torres, Rusherking decidió ponerle palabras al escándalo y contar su versión de los hechos.

En una nota que dio al programa Sálvese Quien Pueda, el músico santiagueño sorprendió con una fuerte confesión sobre cómo vivió el fin de su relación y cómo reaccionó cuando su ex lo tildó de “tacaño”: “Lo que dijo me shockeó bastante porque, en ese sentido, soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o las cosas que pasaron, menos en público”, comenzó diciendo el joven.

“Obviamente, me veía en la situación de tener que defenderme. No me defendí de la mejor forma, me hubiese gustado hablar más sobre eso, pero mi equipo me dijo que no valía la pena defenderme de algo que no soy”, reconoció Rusher, dejando en claro que las declaraciones de Ángela lo afectaron.

Filtraron polémicos videos que Rusherking subió a “mejores amigos” en Instagram (Imágenes virales en redes sociales)

Fiel a su estilo directo, el cantante fue más allá y aclaró: “Si hay algo de lo que estoy seguro es de que siempre que estoy de novio, doy lo mejor de mí. No soy una persona rata, no soy una persona que está escatimando, y la gente que me conoce lo sabe”.

Pero el descargo no terminó ahí. Rusherking apuntó directamente contra su ex: “Soy bastante transparente, así que no tengo que defenderme sobre eso. No me cabió que después no se hizo cargo de lo que había dicho”, disparó, visiblemente molesto.

Finalmente, reveló que intentó comunicarse con la actriz para aclarar la situación, pero no obtuvo respuesta: “Le escribí, le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué dijo lo que dijo, y no me contestó”.

Ángela Torres. Foto: prensa

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ÁNGELA TORRES CONTÓ EL VERDADERO MOTIVO DE SU SEPARACIÓN DE RUSHERKING

Luego de un año y medio de amor, con algunas idas y vueltas, Ángela Torres y Rusherking pusieron fin a su noviazgo.

A mediados de junio, en LAM, contaron que los cantantes habían terminado la relación y ambos lo confirmaron públicamente.

El tiempo avanzó, Ángela visitó el stream de Martín Cirio y habló, aunque de forma evasiva, sobre la ruptura: “¿Cuánto tiempo estuviste ese muchacho?”, le preguntó Cirio en su programa de stream a Ángela, quien acaba de lanzar su primer álbum, No me olvides.

La palabra de la cantante y actriz en el stream de Martín Cirio.

“No me acuerdo. Un año y medio, ponele. Cortamos hace dos meses”, respondió esquiva. “¿Qué onda?”, le retrucó el streamer. Y Ángela reveló uno de los motivos de la separación de Rusher: “Somos muy distintos. Tenemos personalidades muy distintas”.

Acto seguido, Martín Cirio le hizo preguntas súper íntimas sobre el cantante, a modo de chicana por no ahondar en las respuestas.