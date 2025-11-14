De un tiempo a esta parte, Rusherking viene respondiendo sin filtro a las críticas y polémicas que lo rodean.
Esta vez, el músico apuntó directamente contra Martín CirioMartín Cirio, quien reaccionó en su streaming de manera burlona y negativa a distintos contenidos relacionados con su restaurante de pastas.
En una entrevista con Spotify en Un mate con, Rusherking habló con bronca y claridad sobre la actitud del streamer.
QUÉ LE RESPONDIÓ RUSHER A MARTÍN CIRIO
“Hoy vi una opinión de Martín Cirio. Siento que estoy haciendo cosas piolas como para que venga un loco sin contexto y me bardeé”, comenzó diciendo el cantante, con notable fastidio.
“Me levanté y vi una opinión que no me cabió. Criticó cualquier cosa del restaurante”, continuó Rusherking.
Y dio un ejemplo de lo que dijo Cirio que no le gustó, como que un periodista fue a su local de pastas y estaba tentado, y que se tuvo que poner un negocio porque le fue mal con la música.
“Dijo que el entrevistador estaba tentado, que a mí la música me fue mal y por eso abrí un restaurante de pastas. Dijo hasta que me comí todas las pastas”, puntualizó, Rusher, tajante.
RUSHER HABLÓ DEL ODIO Y DE LA CERO EMPATÍA DE MARTÍN CIRIO
“Ahí me levanté del orto y dije: ‘¿cómo puede ser que uno quiera hacer un proyecto piola y haya otro loco que esté ahí tirando odio? Y con maldad’”, arremetió con todo.
“Le mandé un mensaje porque él atravesó momentos de bardeo y la pasó mal. Me cuesta entender cómo alguien en esa posición puede seguir generando odio”, agregó.
“Si vos pasaste un trauma tan grande, como que medio país te bardea, deberías pararte en otro lugar. Podés resolver las cosas desde otro lado y no criticar por criticar”, aconsejó el cantante.
“Hoy el bardeo es gratuito, por cualquier cosa y sin fundamento. ¿Por qué estás bardeando un proyecto de alguien que realmente está haciendo algo que le gusta, que le está metiendo, que genera empleo?”, siguió Rusher, harto de las críticas.
Y asumió: “Hoy me levanté cruzado por eso y lo quería decir. Pero todo piola”.
