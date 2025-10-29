Rusherking acaba de cumplir otro de sus grandes sueños: abrir su propio restaurante en el corazón de Palermo.

El artista santiagueño, que brilla en la música urbana, se metió de lleno en el mundo gastronómico con “Pastasole”, una propuesta que combina el espíritu italiano con un toque moderno y precios accesibles.

🍝 Cuánto cuesta un plato de pastas en el nuevo local de Rusherking

Según el menú oficial del local, un plato de fettuccine alfredo cuesta 9,90 dólares. A eso se le pueden sumar distintas salsas, proteínas y toppings para personalizar la experiencia.

Los precios de las salsas van desde 3 a 4 dólares, con opciones clásicas como bolognese, pesto, arrabbiata o pomodoro e basilico.

En cuanto a las proteínas, el agregado de pollo cremoso, camarones al ajo, salmón ahumado o albóndigas también tiene un valor de 4 dólares.

Foto: menú del sitio oficial de Pastasole

En resumen, un plato completo con pasta, salsa y proteína ronda entre 16 y 18 dólares, sin incluir bebida.

Además, hay un “Lunch Special” disponible de 12 a 15 horas, que incluye pasta, salsa y soda por 12,90 dólares, una opción ideal para quienes quieren probar el menú a menor precio.

🧀 Otros platos y postres

El restaurante también ofrece lasagna a 9,90 dólares, arancini (croquetas de arroz italianas) desde 3 dólares, y albóndigas grandes por 4 dólares la unidad o 6,90 dos piezas.Entre los postres, el tiramisu cuesta 5,75 dólares, mientras que los cannoli se venden en porción de tres a 6 dólares.

Las bebidas van desde 2,50 dólares el agua hasta 4,50 dólares el iced tea o la limonada.

💬 Rusherking sobre su nuevo proyecto

En diálogo con Puro Show, Rusherking explicó el origen de su idea:

“Siempre tuve el sueño de abrir una cafetería o un restaurante. El año pasado, en Nueva York, conocí esta franquicia y supe que quería traerla a Buenos Aires. Hice muchos testeos antes de decidirme y estaba convencido de que era una buena idea”.

El cantante, de 25 años, remarcó que la música sigue siendo su prioridad, pero que este emprendimiento lo llena de orgullo:

“Estoy cumpliendo uno de mis sueños. La pasta siempre me gustó, así que poder combinar la música con la comida es algo que me hace muy feliz”.

📍 Dónde queda Pastasole

El restaurante Pastasole está ubicado en el barrio porteño de Palermo, una de las zonas más gastronómicas de Buenos Aires.

Con su ambientación moderna, platos italianos y el sello personal de Rusherking, promete convertirse en uno de los nuevos puntos de moda de la ciudad.