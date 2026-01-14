El estudio de MasterChef Celebrity se llenó de risas y complicidad cuando Wanda Nara lanzó una invitación insólita a Rusherking durante la emisión del programa.

El cantante, que se sumó como participante, no pudo evitar sorprenderse ante la propuesta de la conductora, que no dudó en bromear sobre mudanzas, ex parejas y hasta un posible viaje juntos.

Todo comenzó cuando Wanda saludó a Rusherking con su clásico estilo: “Hola, ¿viste cuando estás totalmente estresado y sobrepasado por las cosas? En ese momento llega Wanda", comentó frente a cámara el músico.

Rusherking en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

“Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?” El cantante, incómodo y entre risas, respondió: “La verdad que yo estoy muy afuera de esas situaciones, esa fue una relación que tuve y yo estuve hasta ahí nomás. Vos después tenés otras cosas ahí”.

UNA MUDANZA PENDIENTE Y UNA INVITACIÓN INESPERADA

En medio del ida y vuelta, Wanda Nara confesó que le quedó “solo una mudanza ahí colgada” y le preguntó a Rusherking si conocía Turquía. “No conozco Turquía”, admitió el artista y fue entonces cuando la conductora le consultó: “¿Querés que vayamos juntos a hacer la mudanza?”.

Wanda Nara y Rusherking en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

“Te acompaño, si querés. Te segundeo”, respondió el artista y Wanda le dijo: “Ay, me encanta. Sos re buen amigo”. “Obvio, te segundeo”, repitió Rusher y Nara siguió: “¿Vos sabés las carteras que tengo? Son muy costosas, igual creo que ni las quiero usar".

Wanda Nara y Rusherking en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

“Sí, y ropa. Me quedó mucha ropa. ¿A vos no te quedó nada de tus ex?”, insistió la mediática y el participante dijo: “Y algún bucito, algo de eso debo tener en algún lado. No me sirve para nada, tengo que buscar.”

