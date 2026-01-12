A pocos días de que Yanina Latorre anunciara la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, la conductora rompió el silencio en Infama y dio su versión de los hechos.

El noticiero de América se hizo eco de la entrevista en la que Wanda aseguró que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación, a la que definió como dolorosa, y también se refirió a la investigación judicial que tiene bajo la lupa a Migueles. Según trascendió, el empresario estaría vinculado a Elías Piccirillo y sería investigado por presuntas maniobras financieras ilegales.

Wanda Nara (captura de América TV)

Wanda Nara rompió el silencio sobre su separación de Martín Migueles

-¿Cómo estás?

-Estoy muy tranquila, todo bien. Estoy feliz, con muchos amigos.

-¿La decisión la tomaste vos?—Sí. No importa. No quiero hablar.

—Las malas lenguas dicen que es una excusa para apartarte por todo lo que va a pasar con Martín.—No tengo ni idea de nada, de las cosas que se hablan y que dicen. Yo solo te puedo hablar de cosas lindas de él. Conocí a una persona que es divina y, si tiene algún problema, ojalá lo solucione y lo pueda aclarar.

-Hay quienes dicen que él se acercó a vos para protegerse de las causas que lo vienen investigando.—No, imposible, porque nos conocimos de casualidad. Eso sería subestimarme a mí. Creo que soy una buena persona y cualquier hombre se puede enamorar de mí. Y yo confío en él.