En el tramo final de su relación con Martín Migueles, Wanda Nara lanzó un tweet incendiario para los periodistas que decían que estaba “de capa caída” en Punta del Este a raíz de una escasa convocatoria a eventos, y ahora se supo que su expareja la obligó a cambiar sus medidas íntimas.

“Nunca voy a entender como gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga, no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, escribió la mediática. "Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos", agregó.

Martín Migueles y Wanda Nara (Fotos: capturas eltrece y Telefe)

Esta revelación sobre el talento oculto de Martín Migueles tuvo un trasfondo que Tartu sacó a la luz en SQP. Según el conductor, la mediática conductora de MasterChef Celebrity tuvo que hacer una edición del tweet a pedido de Migueles, al que no le cayó nada bien la información que brindó.

Leé más:

Gustavo Descalzi demandará penalmente a Martín Migueles, ex de Wanda Nara: “Es gravísimo”

SE SUPO POR QUÉ WANDA NARA TUVO QUE CORREGIR LAS MEDIDAS ÍNTIMAS DE MARTÍN MIGUELES EN EL TWEET QUE PUBLICÓ

Al regreso de un corte comercial, Tartu apareció frente a cámara con una cinta métrica anclada en 24 centímetros. “Veinticuatro centímetros, 24... No le alcanzó. Esto es Migueles”, dijo el conductor mientras desde el panel pedían que Claudia Ciardone constate el dato.

“Déjame decirte la posta: ella escribe un tweet, cuenta lo mismo que contó antes y pone 21 centímetros”, reveló Tartu. “¡Se equivocó por 3 centímetros! Y el tipo le dice ´pará, no me quites’”, acotó Majo Martino.

Wanda Nara y Martín Migueles fueron a ver Rocky (Foto: Movilpress)

“¡Mira cómo sabe Majo! El chabón le dijo ‘No, no… ¿Qué 21? Veinticuatro’. Agarró la cinta métrica y… Así que si van a buscar en Internet, en los tweets viejos, Wanda había escrito 21”, aconsejó el conductor.

Leé más:

El Dr. Capuya aclaró cuál es el tamaño real del pene y la profundidad de la vagina: los datos que sorprenden

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.