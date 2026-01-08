El Dr. Guillermo Capuya reveló en el programa “La mañana con Moria” cuál es el tamaño promedio del pene y qué profundidad tiene la vagina, datos científicos que pusieron paños fríos a la polémica desatada por un posteo de Wanda Nara sobre los atributos de su pareja, Martín Migueles.

“Voy a hacer un comentario con respecto a eso, porque si no, daña la autoestima de nosotros, humanos normales“, pidió la palabra el profesional médico, ante las dimensiones completamente irreales que se mencionaban en redes sociales.

LOS DATOS REALES SOBRE EL TAMAÑO DEL PENE

Según explicó el especialista, existe mucha confusión sobre las medidas reales debido a la forma en que se toma la medición. "El tamaño normal de un pene en erección es de aproximadamente 15 a 16 centímetros“, aclaró Capuya, refiriéndose al promedio mundial estándar.

El médico detalló que esta medida se toma desde la raíz del pubis hasta la punta en estado de erección, y que puede variar levemente según la etnia: “Quizás la raza asiática un poquito menos, quizás afroamericana un poquito más, pero puede variar 1 a 2 centímetros", explicó.

Un dato interesante que reveló el profesional es que “todos los hombres tienen esa costumbre de estirarse el pene cuando se bajan los calzoncillos”, algo que observó durante su práctica médica y que demuestra cuán arraigada está la inseguridad masculina respecto al tamaño.

Capuya también aclaró que si se mide desde la parte inferior del pene, es decir, desde el escroto hacia adelante, la medida resulta mucho más larga, lo que explica las discrepancias en las cifras que circulan.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

¿CUÁL ES LA PROFUNDIDAD DE LA VAGINA?

Ante el comentario de Nazarena Di Serio sobre que "las mujeres tampoco la pasan bien con un tamaño tan grande“, el doctor aportó un dato fundamental: ”El tamaño de una vagina tiene unos 11 centímetros de profundidad, aproximadamente. Por lo tanto, tampoco es satisfactorio para la mujer" tener una pareja con dimensiones desproporcionadas.

Moria Casán sumó un comentario clave: "Además, no todas las cavidades son iguales“, reconociendo la diversidad anatómica femenina, un aspecto que suele quedar fuera de estas conversaciones.

El Dr. Capuya compartió su experiencia profesional trabajando en Detroit con población afroamericana: “La verdad es que no he visto nada absolutamente extraño”, desmintiendo así los mitos sobre diferencias extremas entre etnias.

La intervención del médico sirvió para poner en perspectiva las afirmaciones exageradas que circulan en redes sociales y que, como él mismo señaló, pueden afectar negativamente la autoestima masculina al crear expectativas completamente alejadas de la realidad anatómica.