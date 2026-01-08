El conflicto que involucra a Gustavo Descalzi y Martín Migueles, exnovio de Wanda Nara, sumó en las últimas horas un giro judicial de alto impacto.

Según confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live, el periodista uruguayo decidió avanzar con una demanda penal contra el empresario luego del violento accionar que quedó registrado públicamente: "Gustavo Descalzi demandará al novio de Wanda, Martín Migueles”.

Según detalló el periodista, la demanda se presentará en la Justicia uruguaya y estaría directamente vinculada al accionar violento que protagonizó Migueles contra Descalzi. “El título a esta hora es que el novio de Wanda recibirá una denuncia en el exterior y es todo gravísimo”, remarcó Etchegoyen.

DESCALZI DENUNCIARÁ A MARTÍN MIGUELES

El caso tomó aún mayor dimensión cuando el conductor reveló que, tras el episodio, Gustavo Descalzi habría recibido amenazas. “¿Por qué es grave esto? Porque más allá de lo que se vio, pasaron otras cosas. Me dicen que habría sufrido amenazas después de lo que pasó”, explicó Etchegoyen.

Foto: RS Fotos

Uno de esos mensajes fue leído al aire y generó especial preocupación. “Hay un mensaje que dice: ‘la próxima vez pensá bien con quién te metés porque la vas a pasar peor’”, contó Etchegoyen, quien aclaró que no se puede atribuir directamente el contenido a Migueles, aunque reconoció que “llama la atención” el contexto en el que fue recibido.