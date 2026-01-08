Wanda Nara volvió a marcar tendencia, esta vez desde Uruguay. La empresaria y mediática celebró la Navidad en Punta del Este, donde estrenó su nueva y lujosa mansión frente al mar, y el espacio que se robó todas las miradas fue su impresionante piscina.

Rectangular, amplia y minimalista, la pileta está rodeada de camastros blancos perfectamente alineados, ideales para disfrutar del sol esteño. El diseño moderno y sobrio dialoga con el paisaje natural: la playa y el mar aparecen de fondo, creando una postal digna de las mejores revistas de arquitectura y diseño internacional.

DISEÑO EXCLUSIVO CON VISTA AL MAR

La piscina se integra al exterior de la casa como un verdadero living al aire libre, pensado tanto para momentos de relax como para encuentros familiares en fechas especiales. Sin excesos decorativos, la estética prioriza la amplitud visual y el confort, con materiales claros y líneas rectas que potencian la sensación de exclusividad.

La piscina de ensueño de Wanda Nara en Punta del Este que todos quieren tener. Crédito: Insatagram

El entorno no es casual. Punta del Este es uno de los destinos favoritos de Wanda desde hace años, y esta nueva inversión inmobiliaria confirma su vínculo con el lugar más exclusivo de Urugua