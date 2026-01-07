Yanina Latorre se incorporó de manera temporal a MasterChef Celebrity en reemplazo de Maxi López y no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a Wanda Nara por la buena onda que hoy mantiene con su exmarido, padre de sus hijos mayores.
“¿Hay tensión sexual con Maxi López?”, disparó sin anestesia la conductora de SQP, generando sorpresa entre La Joaqui e Ian Lucas, atentos a la respuesta.
Con absoluta contundencia, y a 12 años y medio de la separación, Wanda fue clara: “¡No! ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no. No quedó nada, cero”.
Sin embargo, Yanina puso en duda la respuesta y lanzó, entre risas: “Wanda es escondedora”.
Más sobre este tema
Por qué Maxi López no fue a MasterChef Celebrity
Maxi López se ausentó durante algunos días de MasterChef Celebrity porque viajó a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson en el nacimiento de Lando, el segundo hijo de la pareja, ocurrido el 31 de diciembre.
El exfutbolista y la modelo ya son padres de Elle. A cinco días del nacimiento del bebé, Maxi regresó a la Argentina para retomar sus compromisos laborales en Telefe y afrontar nuevos desafíos profesionales.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.