Yanina Latorre se incorporó de manera temporal a MasterChef Celebrity en reemplazo de Maxi López y no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a Wanda Nara por la buena onda que hoy mantiene con su exmarido, padre de sus hijos mayores.

Wanda Nara, Yanina Latorre y Maxi López (Fotos: capturas Telefe)

“¿Hay tensión sexual con Maxi López?”, disparó sin anestesia la conductora de SQP, generando sorpresa entre La Joaqui e Ian Lucas, atentos a la respuesta.

Con absoluta contundencia, y a 12 años y medio de la separación, Wanda fue clara: “¡No! ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no. No quedó nada, cero”.

Sin embargo, Yanina puso en duda la respuesta y lanzó, entre risas: “Wanda es escondedora”.

Por qué Maxi López no fue a MasterChef Celebrity

Maxi López se ausentó durante algunos días de MasterChef Celebrity porque viajó a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson en el nacimiento de Lando, el segundo hijo de la pareja, ocurrido el 31 de diciembre.

El exfutbolista y la modelo ya son padres de Elle. A cinco días del nacimiento del bebé, Maxi regresó a la Argentina para retomar sus compromisos laborales en Telefe y afrontar nuevos desafíos profesionales.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.