En una noche que prometía risas y tensión culinaria en MasterChef Celebrity, Wanda Nara terminó llevándose todas las miradas por una confesión que nadie vio venir. Frente a Yanina Latorre, la conductora dejó al descubierto que, pese a los bloqueos, la sigue de cerca en redes sociales… ¡con cuentas truchas!

Todo arrancó antes de que Yanina se fuera al mercado, cuando Wanda la sorprendió con un comentario tan filoso como divertido: “Antes de ir al mercado, te recuerdo Yanina, que vos tenés una medalla. Te vas a enterar tu beneficio cuando vuelvas del mercado. El mercado es un lugar muy tranquilo, es top“, comenzó diciendo.

Pero el verdadero bombazo llegó cuando Wanda reveló que ve sus historias desde perfiles falsos: “Yo te veo a veces las historias de una cuenta trucha y vos vas a un mercadito medio cool”, disparó sin filtro.

Lejos de esquivar el tema, Yanina retrucó con sorpresa:“Ah, vos a mí me ves de una cuenta trucha. ¡Sos de lo peor!”, atinó a decir, divertida. Y agregó: “Lo que pasa es que vos al bloquearme, te digo la verdad, yo tengo tres cuentas, me bloqueaste de todas”.

Minutos después, Wanda dejó en claro que ya estpa todo bien con Yanina y que ya no la tiene bloqueada en las redes sociales: “Desbloqueada. Ojalá nos dure”, tituló en la postal que compartió en Instagram Stories.

Wanda Nara: “Yo te veo a veces las historias de una cuenta trucha y vos vas a un mercadito medio cool”.

YANINA LATORRE CONTÓ QUÉ PARTICIPANTE LA IGNORÓ EN MASTERCHEF CELEBRITY: “ENTRÓ, ME ESQUIVÓ Y SIGUIÓ DE LARGO”

Yanina Latorre volvió a dejar un título resonante al contar una situación inesperada que vivió en las grabaciones de MasterChef Celebrity. En Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por América, relató con lujo de detalles cómo Marixa Balli decidió no saludarla en pleno almuerzo del equipo.

“Salimos de la grabación cuando terminó todo y vamos a almorzar al buffet del lugar. Yo me siento ahí, entra el Turco Naim, entra Cachete Sierra, entran todos los que venían de la otra grabación. Todos venían y me saludaban”, comenzó diciendo al aire.

Pero la actitud de una figura la sorprendió: “Ella entró, me esquivó y siguió de largo. Se sentó en maquillaje. Nunca giró para saludarme”, agregó, en referencia a su excompañera de LAM.

Yo la veo de espalda y uno me dice: ‘Mirá, siguió de largo y no te saludó’“, sumó. Y cerró, picante: ”Pero todo el mundo sabía que yo iba".