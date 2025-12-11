Yanina Latorre está acostumbrada a lidiar con todo tipo de situaciones por su rol como panelista y figura mediática, pero pocas veces enfrentó un pedido tan inédito como el que relató en su programa en El Observador.

Según contó, todo comenzó cuando llegó a la puerta del canal. Allí la esperaba una joven que, con total naturalidad, le dijo: “¿Te acordás de mí?” Yanina confesó que, por educación, siempre responde que sí a ese tipo de preguntas, aunque no reconozca a la persona. “No quiero que el otro se sienta mal”, explicó.

Lo que no imaginaba era que ese simple “sí” iba a desencadenar un episodio casi surrealista.

La chica, de unos 20 años, se presentó como “la nena del cerebelo”, lo que desconcertó por completo a Yanina. Creyendo que podía tratarse de un problema de salud, decidió invitarla a pasar y permitirle ver el programa en vivo desde el estudio.

UNA INVITACIÓN QUE TERMINÓ EN TENSIÓN

Hasta ahí, todo parecía dentro de lo normal. Sin embargo, cuando terminó la emisión, la situación dio un giro inesperado. La joven se le acercó nerviosa y le dijo: “Quiero hablar con vos”. Yanina pensó que iba a pedirle una foto, pero la charla tomó un tono cada vez más confuso: le exigía “el programa del mapeo cerebral y las vacunas del CONICET” que supuestamente Yanina le había prometido.

Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

Latorre quedó completamente descolocada. “Yo ni computadora tengo”, alardó en el relato. Según ella, alguien podría haber suplantado su identidad, o bien la chica había fantaseado con la conversación. “Me decía que yo trabajaba en el CONICET en secreto. ¡Una locura total!”, recordó entre risas nerviosas.

El episodio escaló cuando la joven empezó a reprocharle, asegurando que Yanina la había “traído engañada”. Incluso mencionó que habían sido presentadas por Malena Pichot, algo que tampoco era cierto. “Ahí ya estaba todo perdido”, agregó la panelista.

El productor del programa intervino rápidamente para contener la situación y acompañar a la chica a la salida, aunque se fue molesta. En contraste con ese mal momento, Yanina destacó que suele tener encuentros muy lindos con sus seguidores, pero este caso la dejó verdaderamente sorprendida.