La noche de MasterChef Celebrity tuvo un momento inesperado que se robó todas las miradas. Wanda Nara, conductora del ciclo, se animó a un desafío de gimnasia artística y dejó a todos –Maxi López incluido- con la boca abierta: en medio del estudio, se abrió de piernas y desató la ovación de los presentes.

Todo comenzó cuando el programa propuso un reto especial para los participantes, inspirado en la disciplina y la destreza de la gimnasia artística. La conductora anunció que el Chino Leunis y Marixa Balli eran los elegidos para salir a la pista a bailar al ritmo de Material Girld de Madonna.

La coreografía salió bien, principalmente porque la improvisada pareja de baile contaba al mando con la experimentada Marixa, egresada del Teatro Colón, que al finalizar la demostración cerró con una impecable apertura de piernas.

MASTERCHEF: WANDA NARA LE GENERÓ “BUENOS RECUERDOS” A MAXI LÓPEZ CON UNA APERTUA DE PIERNAS

“A ver vos, Wan”, le pidieron desde el jurado, y la conductora no quiso ser menos así que imitó a Marixa sin mediar acto alguno y mostró su elasticidad frente a las cámaras. El jurado y los concursantes no pudieron ocultar su asombro y aplaudieron la performance, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Me sorprendió. Me sorprendió”, reconoció Maxi López junto a Ian Lucas en un corte de edición. “Buenos recuerdos”, le sugirió el influencer, a lo que el exfutbolista coincidió con un gesto de su rostro.

En medio de las calificaciones a las parejas, hubo un “10” unánime del jurado hacia Wanda, que no solo sorprendió por la destreza física de Wanda, sino también por el clima de diversión y complicidad que generó en el estudio. Marixa y el Chino Leunis, por su lado, obtuvieron un “8” y ganaron la prenda.

