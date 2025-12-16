La interna por la conducción de Bake Off en Telefe explotó y Georgina Barbarossa no dudó en meterse de lleno en la polémica. Fiel a su estilo frontal, la conductora de A la Barbarossa eligió bando en esta pelea y lanzó frases demoledoras contra Wanda Nara, dejando en claro su postura.

En diálogo con Intrusos, Barbarossa fue tajante: "Si le dijeron a Vero que tenía que conducir Bake Off, se lo tienen que dar a ella“, sentenció, respaldando sin vueltas a Verónica Lozano en medio del escándalo. Para Georgina, la reacción de Lozano es más que entendible: “Si se lo prometieron a Vero, es lógico que ella esté enojada”, remarcó.

Verónica Lozano y Wanda Nara (Fotos: captura Telefe / Instagram)

Pero la cosa no quedó ahí. La conductora fue directa contra Wanda Nara y le marcó los límites: "Wanda, no la busques a Vero“, disparó, dejando en evidencia su malestar por la actitud de la empresaria.

GEORGINA BARBAROSSA LE PARÓ EL CARRO A WANDA NARA EN SU PELEA CON VERO LOZANO POR LA CONDUCCIÓN DE BAKE OFF

Además, Georgina cuestionó el comportamiento de Wanda en redes sociales: ”Wanda chicanea en las redes, pero no me parece“, sostuvo, y recordó que el clima ya venía “medio picante” desde que “vino Johnny Depp”, sumando más leña al fuego en la interna mediática.

Lejos de suavizar su postura, Barbarossa cerró con una frase que hizo ruido en todo el ambiente: "Ubicate flaca, Wanda, ya tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos y la fortuna“, enumeró sin filtro, dejando en claro que para ella, Wanda ya tiene suficiente y debería dar un paso al costado.

Verónica Lozano y Wanda Nara (Fotos: Instagram)

Como broche final, Georgina le envió un mensaje directo a la mediática: "Disfrutá del amor, ya está“. Así, no solo respaldó a Verónica Lozano, sino que también dejó expuesta su mirada sobre el rol de Wanda Nara en el escándalo.

