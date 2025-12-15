Este lunes, Wanda Nara se acercó a los tribunales de Benavídez a declarar en calidad de testigo en la causa que se abrió contra su exabogado, Nicolás Payarola, por supuestas estafas en la que su papel fue puesto en duda con el testimonio de uno de los damnificados.

En Lape Club Social Informativo (América TV), Mauro Szeta analizó que la presencia de Wanda Nara no fue a pedido del fiscal, pese a que se encontraron muchos documentos con su nombre en los allanamientos a Payarola, sino por el propio letrado.

Video: América TV

“Wanda fue pedida por el propio Payarola para ver si le sirve a él para zafar”, explicó Szeta, sobre la situación del letrado, que fue acusado de 13 hechos de estafa por un monto que supera los 3 millones de dólares, un monto que incluiría unos 300 mil dólares pertenecientes a la conductora de MasterChef Celebrity.

En este sentido, el periodista exhibió unos audios pertenecientes a un mánager de influencers de 18 años que también denunció a Payarola. “El abogado lo tentaba con negocios millonarios. Le decía ‘Yo tengo llegada directa con Wanda y con L-Gante. Yo te manejo el negocio con ellos, te vas a hacer millonario, pero apurate que hay que invertir’”, explicó Mauro.

¿VÍCTIMA O CÓMPLICE? LOS TESTIMONIOS QUE PONEN EN JAQUE A WANDA NARA EN LA CAUSA PAYAROLA

“Le decía también que para invertir tenía que aportar primero en una suerte de ‘vaquita’, y le hacía la promesa de hacer negocios con Wanda y L-Gante”, agregó Szeta antes de hacer escuchar los audios del abogado “apurando” al mánager para aportar, por lo menos, a 15 mil dólares para hacer el negocio.

“Es un encantador de serpientes”, dijo Sergio Lapegüe, en referencia al abogado. Sin Embargo, el abogado del joven, José Vera, contó que su cliente, ante la posibilidad de ser estafado, recurrió a Wanda Nara, pero cuando llegó al edificio a verla, su pareja, Martín Migueles, le dijo que “estaba durmiendo” y que no iba a poder reunirse con él.

Video: América TV

Este testimonio deja abierto un interrogante sobre si Wanda es víctima de un delito que no denuncia o si es cómplice de Payarola, según analizó Federico Fahsbender basándose en otra declaración. “Es muy sospechoso cuantas veces esquiva Wanda la firma de un convenio de honorarios con la abogada Macarena Posse, otra de las denunciantes”, dijo el periodista en Infobae.

“En marzo, ella fue a ver a Wanda al Chateau Libertador, donde iban a tener un almuerzo con el CEO de una conocida marca de gaseosas y le llevan, las abogadas, el papel para que firme y ella no firma y asegura que ‘eso lo maneja Nicolás’. Cuando ven que Wanda empieza a retirarse de la escena, y de golpe y porrazo les revoca el patrocinio, comienzan a especular si es una invitada de piedra o si tuvo algo que ver. Para la fiscalía, por el momento, no”, remató el periodista.

