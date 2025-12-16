Wanda Nara volvió a ser noticia en las redes sociales y esta vez no fue por un escándalo, sino por una declaración de amor que dejó a todos hablando. La empresaria y conductora subió a sus historias de Instagram una foto de su pareja, Martín Migueles, en la que se lo ve recostado, abrazando una almohada, y le escribió sin vueltas: “Te amo”.

La imagen, que rápidamente se viralizó, muestra a Migueles en un momento de intimidad y relajación. La mediática eligió ese instante para gritarle al mundo lo que siente y, de paso, dejar en claro que su relación está más firme que nunca.

Wanda Nara le declaró su amor a Martín Migueles (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

Desde que oficializó su relación con Migueles, Wanda Nara no dejó de mostrarlo en sus redes y aún así se mantiene alejado del mundo mediático. La pareja se muestra cada vez más unida y no dudan en compartir momentos juntos, tanto en salidas como en la intimidad del hogar.

EL CONTRATO DE WANDA NARA CON TELEFÉ: QUÉ DICE Y QUÉ IMPLICA

En el programa leyeron parte del acuerdo: “Acá el arreglo dice tal cual ‘Wanda acepta desempeñarse en carácter de tal en los episodios del programa denominado Masterchef Celebrity Argentina 2025, que se graben y se emitan durante el año 2026 y en un máximo de cuatro programas diarios durante el plazo de vigencia’”, detalló Sposato.

Pero eso no es todo: “Le están ofreciendo a Wanda, además del programa que está terminando, dos programas para el año que viene, diarios, y dos programas para el año 2027”, sumó el panelista.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.