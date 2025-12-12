Wanda Nara ya empezó a diagramar un fin de año a puro relax y glamour. Según adelantó La Pavada de Diario Crónica, después de celebrar su cumpleaños en pleno set de MasterChef Celebrity, la conductora organizó un plan exclusivo junto a su novio, Martín Migueles, y sus hijas. Pero hay dos famosas que la acompañarían: Evangelina Andersona y Sofía “La Reini” Gonet.
La presentadora pasaría unos días en su espectacular propiedad de José Ignacio, Uruguay, el refugio frente al mar que ella misma define como su “casa soñada”, con su círculo más íntimo y las dos participantes del programa de Telefe.
Así, entre amigos, playa y brindis de fin de año, Wanda se prepara para recibir el 2026 rodeada de sus afectos y dejando en claro quiénes son las figuras del ciclo que lograron conquistar su preferencia.
Los rumores de tensión entre Wanda Nara y Vero Lozano volvieron a estallar luego de que en Sálvese Quien Pueda se confirmara que la conductora de Cortá por Lozano había sido considerada por Telefe para conducir Bake Off 2026.
La actual presentadora de MasterChef Celebrity reaccionó y, durante la presentación del nuevo año del canal, aseguró que ella sería quien esté al frente del reality de pastelería. El gesto avivó la interna y destapó una supuesta mala onda entre las figuras.
Yanina Latorre explicó en vivo que habló con Vero y que la conductora le respondió sin vueltas: “Me ofrecieron Bake Off hace meses, vinieron a decírmelo a mi camarín. No lo conté antes porque soy reservada”, dijo Lozano, dejando claro que su nombre estuvo en carpeta desde hace tiempo.
Asimismo, también expuso el trasfondo del enojo: “Vero hace mucho tiempo que la viene invitando al Diván. Como Wanda se siente más que todos, dice que solo va a lo de Susana”, lanzó filosa. Además recordó el incidente que había generado tensión meses atrás: Wanda publicó una foto con Johnny Depp mientras Lozano lo estaba entrevistando.
Ante la ola de versiones, Wanda habló en el programa de América para aclarar la situación: “Si se llega a hacer MasterChef, seguramente no pueda estar en Bake Off. Vero me encanta, me da lo mismo si está ella u otro”, aseguró, bajándole el tono al conflicto.
“Si se llega a hacer MasterChef, seguramente no pueda estar en Bake Off. Vero me encanta, me da lo mismo si está ella u otro”, añadió Wanda. Sobre el supuesto conflicto por Johnny Depp, fue tajante: “Ella está mucho más allá de eso, no creo que se haya enojado, es una tontería”.
Wanda Nara; “Vero, para mí, es una hermana. Es como si a Zaira le tocara conducir MasterChef. Hay lugar para todas”.
Para sorpresa de todos, Wanda incluso se refirió a su colega con cariño: “Vero, para mí, es una hermana. Es como si a Zaira le tocara conducir MasterChef. Hay lugar para todas”, afirmó. Y cerró: “Hablemos cuando el programa esté al aire”.