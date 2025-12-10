La bomba del día llegó desde Intrusos, cuando Paula Varela lanzó una primicia que dejó a todos mudos: Wanda Nara y Maxi López volverán a trabajar juntos. Pero no en cualquier proyecto, sino en una ficción vertical, el nuevo formato que se prepara para las nuevas plataformas.

La panelista contó que Olga realizó una presentación comercial donde adelantaron varias novedades, entre ellas un programa de Iván de Pineda. Pero el anuncio que más sorprendió fue otro: “La ficción vertical que se viene tiene como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López”, detalló.

“Así se anunciaba: la nueva ficción vertical que se viene es la de Wanda y Maxi López”, agregó, sorprendiendo al resto de sus compañeros con su información.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

El comentario que siguió dejó entrever que la química entre ambos podría explotarse al máximo en pantalla: “Para mí, van a terminar cada capítulo a punto de besarse o algo van a hacer”.

“No sé el contenido, no quisieron adelantar tanto”, siguió. Y por último, Paula explicó que se trata de una ficción diseñada exclusivamente para consumo en redes y apps, con capítulos breves pensados para scroll vertical. Es un formato que ya se instaló con fuerza en otros países y ahora llega con figuras de peso.

WANDA NARA SORPRENDIÓ AL HABLAR DE LA POSIBILIDAD DE QUE MAXI LÓPEZ SE MUDE A LA ARGENTINA

Wanda Nara volvió a dejar titulares tras una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, donde habló de la posibilidad de que Maxi López, padre de sus tres hijos, se instale en la Argentina. Lejos de cualquier conflicto, la conductora de Masterchef Celebrity se mostró abierta y entusiasmada con la idea.

Todo comenzó cuando la empresaria se refirió a los divertidos idas y vueltas que se generaron con su ex en el programa de Telefe: “Estoy muy contenta, la verdad que sí. Está Maxi y la verdad que funciona muy bien, a la gente le gusta y en definitiva en tele se ve lo que la gente quiere ver”, expresó.

Entonces llegó la pregunta que encendió el interés de todos: “Ayer Maxi dijo que existía la posibilidad de que pueda venir a Argentina, de que se pueda venir a vivir acá porque quiere estar con sus hijos, quiere venir con su mujer, con su nena y la beba en camino. ¿Vos lo creés posible? ¿Lo estás convenciendo?”, quiso saber.

Foto: Captura (Telefe)

La respuesta de Wanda fue tan firme como emotiva: “Y ojalá, la verdad que lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá”, remarcó. Y cerró, contundente: “Y sabe Maxi que cuenta conmigo y lo voy a ayudar”.