Maxi López se despidió de la Argentina y, antes de embarcar rumbo a Suiza junto a Daniela Christiansson, enfrentó las preguntas más picantes sobre su presente familiar y su participación en MasterChef Celebrity.

En diálogo con Intrusos, el exfutbolista se animó a hablar de todo: desde sus idas y vueltas con Wanda Nara en el reality de cocina, hasta cómo vive su pareja los cruces televisivos con su ex.

Maxi López habló en Intrusos (Foto: captura de América).

Maxi fue directo: “Lo hablamos con Daniela, sabíamos que podían pasar cosas, pero ella está muy segura de ella misma, yo estoy seguro de lo que quiero y estoy seguro de cómo es”.

El exfutbolista destacó la confianza que reina en su pareja: “Daniela está muy segura de sí misma y yo también”. Sobre los posteos que realizó su mujer desde Europa, expresó: “Ella está embarazada de nuestro segundo hijo, yo es la quinta vez que lo paso, una mujer en un embarazo... las hormonas y todo...“.

LA REFLEXIÓN DE MAXI LÓPEZ SOBRE SU PASADO Y CÓMO ENCARA SU PRESENTE

En medio de la charla con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Maxi López reconoció que su historia personal estuvo marcada por errores y aprendizajes. “Yo sé que me equivoqué un montón de veces y acepto las críticas. Son mis decisiones, acepto las consecuencias o las cosas positivas de cada una de ellas. Con eso fui aprendiendo y hoy por hoy me permite estar acá y tener esta relación, y manejarme de esta manera”, aseguró.

El exdelantero admitió que, si hubiera hecho “todas las cosas bien”, su vida sería distinta. “No hay que tomarse muy en serio. Yo sé todo lo que hemos hecho”, reflexionó, dejando en claro que aprendió a convivir con las repercusiones mediáticas.

