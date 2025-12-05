La historia de Maxi López con Mauro Icardi es bien conocida por todos, pasaron de íntimos amigos a enemigos mortales, y dado que ambos fueron padres con Wanda Nara, el participante de MasterChef Celebrity se refirió a la relación entre los hijos de la conductora del reality.

“No voy a ponerme a especificar si yo estoy con las hijas de él, si él está con los hijos míos", se plantó antes de embarcar rumbo a Suiza por el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson.

“Me parece que hay que tener un ámbito de tranquilidad para que los chicos estén relajados y estén bien. Porque al final, para mí los chicos son lo más importante”, exclamó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En ese punto, Paula Varela indagó: “¿Vos los dejarías volver a revincularse?“.

“Chicos, me repiten siempre las mismas preguntas y yo esto ya lo dije”, protestó.

La decisión de Maxi López sobre Mauro Icardi y sus hijos

Con paciencia, Maxi manifestó: “Yo no tengo ningún problema. Mis hijos son grandes, yo no les voy a decir a quién querer, a quién no querer, y si ellos tienen algún tipo de vínculo con él o con cualquier otro”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Esas cosas no las prohíbo. Yo los acompaño en la vida en otras cosas, pero ahí es una decisión de los chicos”, remató.

Con lo cual, queda a criterio de Valentino, Constantino y Benedicto elegir si quieren o no ver a Mauro Icardi, obvio, con aval de Wanda Nara.