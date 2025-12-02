Las chicanas entre Wanda Nara y Maxi López están a la orden del día en MasterChef Celebrity, sin medir qué invitado esté en el programa.
En esta oportunidad, Sebastián Yatra quedó completamente desconcertado cuando el exmarido de la conductora le dijo que le iba a enseñar a cocinar “hamburguesas con queso”.
Sin entender la indirecta, Wanda le explicó que era una humorada, alusiva a su zona íntima. Mauro Icardi le decía de ese modo a esa parte del cuerpo de Wanda.
EL PICANTE CHISTE DE MAXI LÓPEZ SOBRE LA “HAMBURGUESA” DE WANDA NARA
Maxi López: -Sebas, vos me enseñás una receta y yo te enseño una receta también.
Sebastián Yatra: -¿Y qué tipo de receta me vas a enseñar vos?
Maxi: -Yo te voy a enseñar la hamburguesa con queso.
Yatra: -¿Hacés buenas hamburguesas?
Maxi: -Buenas hamburguesas.
Wanda Nara: -No le sigas el chiste.
Yatra: -¿Todo lo que dice es chiste?
Wanda: -Hamburguesa llaman a una parte mía que no vamos a tocar el tema.
