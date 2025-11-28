Maxi López habló sobre su vida familiar y el vínculo con sus hijos tras una grabación de MasterChef Celebrity. Desde su auto, atendió a los cronistas de SQP y se refirió a la exponencia constante que rodea a su entorno, así como a la reciente estadía de Mauro Icardi y La China Suárez en Buenos Aires.

Ante la consulta sobre la posibilidad de regresar a vivir al país, López aseguró que es una idea que está barajando seriamente. “Son cosas que evalúo. La verdad que ya están charladas hace un tiempo, por comodidad, obviamente”, dijo.

Luego recordó que se instaló en Suiza cuando nació la hija que tiene con Daniela Christiansson: “Ella quería estar cerca de su familia y lo entendía. Hoy quizás puede ser un momento donde pueda reunir a todos los chicos, y es algo que me gusta”, afirmó.

Uno de los temas obligados fue el motivo por el cual los hijos que comparte con Wanda Nara no se encontraron con Icardi durante su paso por el país. López fue contundente:“No, no, porque pasaron todo el tiempo conmigo. Todos los días armando algún plan con ellos, así que con los chicos los sigo yo. Con mis chicos estoy yo”, respondió sin vueltas.

Acto seguido, dejó en claro que la decisión se basó exclusivamente en los compromisos y actividades de los adolescentes:“Yo me acomodo a la vida de mis hijos. Hoy tienen fútbol, sus novias, su escuela… Vengo a acompañar como lo hice siempre”, remarcó, descartando cualquier conflicto o prohibición de su parte.

Fotos: Instagram (@mauroicardi) y Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

También opinó sobre la presencia de La China Suárez y Mauro en la ciudad:“¿Ya se fueron? Me parece que estuvo bueno que él pase tiempo con las hijas y viceversa. Yo vi a Wanda bien, no me dijo nada fuera de lugar”, comentó, manteniéndose al margen de especulaciones.

MAXI LÓPEZ Y SU PRESENTE “ENSAMBLADO” CON WANDA NARA

Consultado por su futura organización familiar en función del programa, explicó que todo está en diálogo con la producción:“Mi mayor motivación es tener a todos los chicos juntos. Si es en Argentina o en Suiza, me da lo mismo. Quiero estar con ellos y vivir lo que no pude los últimos años”, aseguró.

Sobre Wanda Nara y su actual pareja, Martín Migueles, destacó que su relación es cordial:“Es la pareja actual de ella y yo la respeto. Los chicos comparten cosas con él también”, sostuvo.

Por último, frente a preguntas sobre la falta de encuentro entre Icardi y las hijas del delantero, López prefirió no opinar sobre decisiones ajenas:“Cada persona toma sus propias decisiones. Yo prefiero enfocarme en mi familia y en lo que elijo para mis hijos”, concluyó con firmeza ante SQP.