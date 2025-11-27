Maxi López atraviesa uno de los momentos más favorables de su carrera mediática. Tras su participación en MasterChef Celebrity, se convirtió en una de las figuras que Telefe quiere retener.

Su deseo de permanecer más tiempo en Argentina para estar cerca de sus hijos encontró un nuevo impulso y, según trascendió, ya tendría acordado un contrato con el canal que excede su participación en el famoso reality culinario.

La periodista Naiara Vecchio reveló en La Posta del Espectáculo que tanto Wanda Nara como Maxi López renegociaron su continuidad en la señal: “Wanda Nara renueva un año más con Telefe y Maxi López extiende su contrato con el canal, más allá de MasterChef”, señaló.

En el caso de Wanda, su vínculo original vencía el 31 de diciembre de 2026, pero el recambio de autoridades obligó a una actualización del acuerdo que finalmente llegó a buen puerto.

Wanda Nara lo logró: Maxi López se queda en Argentina y trabajará en Telefe

MAXI LÓPEZ SE QUEDARÍA EN ARGENTINA

Para Maxi, este paso significa más que una simple continuidad televisiva. Días atrás, él mismo había manifestado que buscaba la manera de permanecer en el país para fortalecer el vínculo diario con sus hijos.

Wanda Nara lo logró: Maxi López se queda en Argentina y trabajará en Telefe

Wanda Nara, siempre mediadora, aseguró que intentaría que su esposa, Daniela Christiansson, lo acompañara en esa decisión. Si bien no hubo confirmación pública de su respuesta, todo indica que la modelo apoyaría este cambio de vida.

Wanda Nara lo logró: Maxi López se queda en Argentina y trabajará en Telefe.

Vecchio agregó detalles sobre el futuro inmediato del ex delantero: “Él se va en diciembre a pasar Navidad y a estar con la sueca. Después vuelve. Se está hablando de un programa, tiene propuestas de streaming. Esto de Wanda y Maxi a Telefe le gusta y quieren tenerlo”, afirmó.

La presencia de ambos en la pantalla genera un impacto positivo que el canal busca capitalizar.