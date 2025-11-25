El desempeño de Maxi López en MasterChef Celebrity sorprende a propios y ajenos, al punto que en la última gala se llevó una condecoración por su plato, y que se volvería a Suiza para el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson.

Entonces, surgieron las especulaciones sobre quién será su reemplazo, que en el pasado fue Marley, y la sospecha de lo que podría llegar a definir la producción del reality.

“El que está cerrado para ingresar por Maxi es el señor L-Gante”, afirmó Paula Varela.

Maxi López en MasterChef Celebrity. (Foto: @officialmaxilopez)

De esta manera, sería otro de los ex de Wanda Nara quienes se calce el delantal para ponerse a prueba ante Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

El futuro de Maxi López en MasterChef Celebrity

Ahí, Adrián Pallares contó el cronograma de López: “Viajaría el 5 de diciembre, con lo cual todavía tiene para grabar y dejar programas grabados para el mes de diciembre, y volvería el 5 de enero”.

“Si Maxi López vuelve en enero con su bebé nacido y los tiempos para finalizar la grabación es porque gana MasterChef”, afirmó Rodrigo Lussich.

“Es un reality hecho a medida de Wanda Nara. A diferencia de Del Moro, que lo conducía como un anfitrión objetivo, en el caso de Wanda, está hecho en base a ella y el mundo de ella. Por eso va a ganar su exmarido”, remató.