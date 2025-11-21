Este jueves la producción de MasterChef Celebrity organizó una gala con la presencia de los hijos de los participantes y, como no podía ser de otra manera, los hijos de Maxi López y Wanda Nara fueron parte del evento, mandaron al frente a su papá y lo hicieron llorar de la emoción.

Todo comenzó cuando la conductora presentó a los hijos de los famosos y llegó el turno de Valentino, Benedicto y Costantino de posar frene a cámara, aunque con la diferencia de que lo expusieron: “En Suiza cocina. ¡Milanesas!”, dijeron casi a coro.

Luego de que los tres consideraran que hay posibilidades de que su papá pueda ganar el certamen, los chicos le contaron a Wanda que el exfutbolista les prometió que, en caso de que eso ocurra, se quedaría más tiempo con ellos.

Maxi López con sus hijos en MasterChef Celebrity (Foto: captura Instagram)

“No es culpa nuestra. ¡Que cocine bien!”, protestaron los jurados cuando Wanda les quiso dar lástima con sus propios hijos. Pero la parte más emocionante llegó cuando Maxi presentó ante los chef su plato de pechugas de pollo con salteado de pimientos, cebolla y ajo con reducción de manteca con papas y huevos fritos.

MAXI LÓPEZ QUEBRÓ EN LLANTO POR SUS HIJOS EN MEDIO DE LA GALA DE MASTERCHEF CELEBRITY Y TERMINÓ ABRAZADO A WANDA NARA

El jurado coincidió en que era el mejor plato que había presentado Maxi en lo que lleva participando y él dijo “me llena de orgullo porque es para mis nenes”. “¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos, Maxi? De los dos lados, porque también tenés a la panza lejos”, le preguntó Wanda.

Foto: capturas Instagram y Telefe

“Que me la paso extrañando. Allá, acá”, dijo Maxi, y comenzó a lagrimear, contagiando su emoción a Wanda. “No me hagas llorar, Maxi”, le pidió ella, antes de acercarse a abrazarlo cuando vio que su ex entraba en un espiral emotivo que lo llevó a quebrarse fuertemente delante de todos los presentes.

“No me acuerdo cuando fue la última vez que lo abracé”, bromeó Wanda, que agregó: “No llores. Están todos bien los chicos”. “Me cuesta estar todo el tiempo acá y allá. Me cuesta…. Es un plato hecho con amor”, le respondió López.

