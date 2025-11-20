La consigna del día era clara: todos debían vestirse de rosa para sumar puntos en el desafío que lidera Damián Betular en MasterChef Celebrity. Pero, como era de esperarse, Wanda Nara no perdió la oportunidad de lanzar una chicana a Maxi López, que se animó al color y se llevó todas las miradas.

Luego de llamar la atención a varios participantes que no siguieron su sugerencia en el programa anterior, la conductora felicitó a su ex y aprovechó para bromear sobre su escandaloso pasado, lo que generó un incómodo silencio en el piso.

“Maxi, me encanta que me hagas caso, porque cuando no me haces caso no te ha ido bien”, le dijo sin filtros la mamá de sus tres hijos mayores y el exfutbolista y empresario le respondió algo incómodo: “Es verdad, es verdad”.

QUIÉN SE FUE DE MASTERCHEF CELEBRITY ESTE MIÉRCOLES EN LA GALA DE ELIMINACIÓN

Este miércoles, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a los 10 participantes en la quinta gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara, y, como estaba previsto, uno de ellos dejó el certamen.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Walas, Julia Calvo, Alex “Pelao”, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Joaqui y Eugenia Tobal son los participantes que se disputan la continuidad en el reality.

En el tramo final de la emisión, el jurado se reunió para determinar que el eliminado sea Walas, el cantante de Masacre, que había entrado al certamen en reemplazo del renunciado Pablito Lescano. “¡Gracias, MasterChef!”, se despidió el músico.

