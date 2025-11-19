Lo que parecía una semana de armonía familiar terminó explotando por los aires. Después de pasar varios días en Argentina junto a sus hijas, Mauro Icardi volvió a Turquía con Eugenia “la China” Suárez, pero antes tuvo una audiencia con Wanda Nara que terminó sin acuerdos, y con más tensión que nunca.

Según reveló Guido Záffora en El Diario de Mariana, el futbolista llegó a la negociación dispuesto a ceder: propuso coordinar las vacaciones, organizar las fiestas de fin de año, y hasta presentar avales para llevar a las nenas a Europa con garantías formales de su regreso. Pero del otro lado, todo fue un no rotundo.

“No hay audiencia a la vista. Y con los pocos días hábiles que quedan, peligra el fin de año para que Icardi vuelva a ver a sus hijas”, aseguró el panelista. ¿El motivo? Un video que llegó a manos de Wanda y que habría desatado su furia.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

La semana pasada, Mauro, la China y las nenas fueron a un shopping, donde se los vio compinches y de buen humor. Esas imágenes no solo se viralizaron, sino que cayeron pésimo en la mediática.

Záffora detalló que, en su momento, por intermedio de Wanda, las nenas le habían pedido al juez Adrián Hagopián que la China no estuviera presente. Pero el magistrado no hizo lugar a la solicitud. Y ver ahora a sus hijas interactuando con naturalidad con la actriz habría dejado sin sustento la postura de Wanda.

“Esta situación, que las nenas se llevan bien con la China, anula lo que decía Wanda, que sostenía que ellas no la querían”, explicó Guido. Además, remarcó que la mediática cree que Icardi y la actriz fueron al shopping sabiendo que iba a haber fotos, algo que terminó detonando su enojo y dinamitó cualquier chance de acuerdo.

China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Movilpress)

EL TREMENDO DESCUBRIMIENTO DE JUARIU SOBRE LA RELACIÓN DE LA CHINA SUÁREZ E ICARDI: “¿LO HABRÁ VISTO WANDA NARA?”

Juariu volvió a encender las redes sociales con un hallazgo que promete traer cola. La especialista en rastrear movimientos digitales de los famosos encontró una vieja interacción de Mauro Icardi hacia Eugenia “la China” Suárez, que data del 25 de noviembre de 2019.

“Lo que acabo de encontrar”, anunció primero en una historia de Instagram, anticipando el bombazo. De inmediato mostró una captura de un informe de Intrusos donde se veía que Icardi había likeado una publicación de la China, años antes del estallido del Wandagate.

“Ya venía desde el 2019 buscando Icardi o likeando descaradamente”, lanzó Juariu, filosa, sorprendida por la anticipación digital del futbolista. Y en otra placa, redobló la apuesta: “Se ve que siempre ante la crisis Mauro iba a likear a la China”, analizó, dejando en claro que para ella no se trataba de un hecho aislado.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

Y como si eso fuera poco, cerró con una pregunta que hizo estallar a sus seguidores:“¿Lo habrá visto Wanda Nara en ese momento?”

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez