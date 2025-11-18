Tras varios meses de silencio, la China Suárez reapareció en TV y prendió el ventilador en dos entrevistas que eltrece capitalizó muy bien en Otro Día Perdido y en La Mañana con Moria, pero La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) le encontró una coincidencia.

Desde el inicio del programa, el Pollo Álvarez le pidió a la producción que ponga al aire dos fotos comparativas de los looks de las mediáticas, una de Wanda hace unos años, y la otra de la China en la entrevista que le dio a Moria este lunes. En ambos se las puede ver vestidas de verde de los pies a la cabeza con un modelo de Prada muy similar.

Los looks de Wanda Nara y la China Suárez que llamaron la atención de La Jaula de la Moda (Fotos: capturas Ciudad Magazine / Instagram)

“Si vas a un cumpleaños y están ella y una invitada así, están vestidas igual”, señaló Fabián Medina Flores. “Son distintos, uno es un mono y el otro es de dos piezas”, agregó el asesor de imagen, que reconoció que le queda mejor a Eugenia Suárez. “Si se lo queré regalar a alguien, te piden el de la China”, señaló.

LA JAULA DE LA MODA REVISÓ EL ARCHIVO Y ENCONTRÓ QUE LA CHINA SUÁREZ VOLVIÓ A COPIAR A WANDA NARA EN SU ENTREVISTA CON MORIA CASÁN

“Yo creo que la China se está vistiendo más de Mauro, porque ese es un look más de él. Los looks son más de Prada”, agregó Fabián. “Igual, creo que es la gran venganza de la China porque hasta ahora no tenía dónde lucirse: no hacía junkets de prensa, ni nada”, explicó.

Más adelante, se sumó Claudio Cosano, que expresó: “¡Mirá que había looks para ponerse!”, en referencia a que tiene un vestidor gigante para elegir algo con lo que la iban a comparar con la ex de Mauro Icardi. “Yo no creo que la copie, pero ya pasó con otros looks que son muy similares”, añadió Cosano.

Wanda Nara y la China Suárez (Fotos: capturas La Jaula de la Moda)

“Para mí, lo que tendría que hacer la China, porque Wanda se le adelanta mucho, buscaría un asesor que mire todos los looks de Wanda y le diga ‘por acá no, por otro lado’. Asimismo, Cosano no se definió en un comienzo por el mejor look, pero terminó eligiendo a la China por la pose.

