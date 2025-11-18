El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez volvió a estar en el centro de la escena después de las declaraciones que la actriz dio en La Mañana con Moria y Otro Día Perdido.

Pero esta vez, quien salió a hablar fue Kennys Palacios, íntimo amigo y confidente de la conductora de Masterchef, que no dudó en defenderla y aclarar su versión de los hechos.

Durante una nota en el programa Puro Show, el estilista se mostró molesto con Angie Balbiani, panelista que expresó que le preguntaría a Eugenia sobre los rumores de que Wanda y Mauro estaban separados cuando ocurrió el primer encuentro con Icardi en París, en septiembre de 2021.

Kennys fue directo al grano y desmintió cualquier versión sobre una ruptura previa. “Yo tengo entendido que Mauro seguía con Wanda en ese momento. No estaban separados. Nunca hubo un rumor”, aseguró el estilista, que además recordó que él mismo estaba en París cuando explotó el escándalo.

Kennys Palacios habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Ante la consulta sobre por qué la China Suárez habría dicho que Mauro le aseguró estar separado, Kennys fue tajante: “No sé. Eso se lo tienen que preguntar a la China. Yo ni idea. Preguntale a Angie que es la fan número uno, no la vi defender tanto a su amiga Carolina (Pampita) como a ellos”.

EL IDA Y VUELTA DE KENNYS PALACIOS CON ANGIE BALBIANI

Durante la entrevista, Kennys Palacios apuntó fuerte contra Angie Balbiani por sus dichos, involucró a su mejor amiga, Pampita, y la desafió a “armar el rompecabezas” de la historia, dejando en claro que, para él, no hay dudas sobre la continuidad de la pareja en ese momento.

Angie Balbiani en Puro Show le contestó a Kennys Palacios (Foto: captura de eltrece).

A lo que la periodista le contestó firme: “Yo ya le tengo cariño porque me tiene presente en todas sus notas, y eso lo valoro. Lo que sí se metió con mi defensa a Pampita, y yo cuando estoy en televisión no hablo de ella, no sé si vos podes decir lo mismo, no te metas con lo que yo defiendo o no porque yo lo hago en la privacidad”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.