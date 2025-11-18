El fin de semana trajo consigo un nuevo capítulo en la relación entre Mauro Icardi y La China Suárez, demostrando que la integración de sus familias está en marcha.

Según reportaron en Puro Show, el futbolista y la actriz compartieron un almuerzo familiar en el exclusivo restaurante Gardiner, y los detalles revelados por testigos son contundentes: sus hijas mayores se hicieron amigas.

Caro Molinari fue quien dio la primicia en el programa, consultada por Pampito sobre “qué estuvieron haciendo el fin de semana La China e Icardi”.

Molinari confirmó que “Ayer fueron a almorzar a Gardiner, justamente al restaurante este donde dice Pochi que ellos se reencontraron".

LA BUENA QUÍMICA ENTRE LAS HIJAS DE WANDA Y LA CHINA

La panelista detalló que el almuerzo fue con las dos nenas de Mauro, Rufina Cabré (hija de La China), un amiguito y la madre de La China con su pareja.

Lo más tierno fue la conexión entre las pequeñas: la hija mayor de Wanda Nara, hizo “buenas migas” con Rufina, y la amistad parece estar consolidada.

Molinari reveló que, además, la menor se mostró “muy pegada” y “muy cariñosa” con su papá, Mauro Icardi. Aunque fueron ubicados en una mesa céntrica, pidieron ser reubicados en un sector “un poquito más resguardado”.

China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Movilpress)

La amistad entre las hijas mayores de Mauro Icardi y La China Suárez se hicieron amigas no es nueva. Nancy Duré recordó un encuentro anterior donde la química fue inmediata: “Se habían hecho amigas en el primer encuentro, la primera vez que se lleva a las nenas y mezclan a las hijas de uno y otro, se habían hecho muy amigas las nenas”.

La escena de cierre fue de total armonía: “Hicieron un brindis en un momento. Brindaron todos juntos, se los vio muy contentos. Las nenitas estaban bien, estaban contentas”, concluyó Molinari, afianzando la imagen de una familia ensamblada que avanza a paso firme.