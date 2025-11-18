Yanina Latorre analizó la personalidad de la China Suárez desde que está de novia con Mauro Icardi y fue letal en su mirada.
La conductora de Sálvese Quien Pueda sostuvo que el exmarido de Wanda Nara la incita a hacer cosas que antes no hacía, como apuntar contra Benjamín Vicuña en sus notas. En ese marco, Latorre hizo un diagnóstico contundente sobre la pareja.
YANINA LATORRE “DIAGNOSTICÓ” A LA CHINA SUÁREZ Y A MAURO ICARDI
“Hace esto incitada por Icardi. En la nota vi a un tipo muy manipulador de la China. Ella le pidió permiso”, comentó Yanina, en alusión a que la actriz, antes de revelar algunos datos, consultó al futbolista, quien asistió a sus dos entrevistas televisivas: la que le dio a Mario Pergolini y la que tuvo con Moria Casán para eltrece.
Acto seguido, Yanina mencionó a Wanda Nara: “Yo me he peleado tanto con Wanda, la he criticado tanto, pero la China quería su vida”.
“Wanda decía que Icardi era controlador, manipulador, machista, que no te dejaba trabajar, y se está dando todo”, agregó.
Y diagnosticó con dureza: “Él ponía carita de boludo, pero le pedía hasta permiso. Es medio psicopático todo”.
La fuerte crítica de Yanina Latorre a la China Suárez
“Ella habla de generosidad, pero generosidad no es que te compren carteras, es que te dejen ser, que puedas viajar”, aseveró la conductora de SQP en vivo.
Sobre la contienda de Suárez con Benjamín Vicuña, apuntó: “Ella ahora está entre la espada y la pared, peleando con Vicuña. Nunca había peleado ni hablado así de Vicuña ni de Cabré ni de ninguno. Está incitada por Icardi”.
“Icardi no se pone de novio si no te vas a vivir con él. Tenés que sostenerle la vela… Yo creo que ella está enamorada, obnubilada. Encontró a un tipo con avión privado, carteras, le cuida los pibes, le debe ser linda todo el día”, finalizó Yanina Latorre.
