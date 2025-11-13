El 10 de noviembre, la China Suárez regresó a la Argentina desde Turquía junto a sus hijos menores y Mauro Icardi. Sin embargo, su reinserción en el mundo laboral no fue como esperaba.

La actriz había confirmado en redes que el 11 de noviembre estaría en Antes que Nadie, el streaming de Luzu TV, para hablar de Hija del Fuego, la serie que produce Disney. Pero, según trascendió, habría sido dada de baja por sus presuntas exigencias.

Horas previas, Paula Chaves también se habría negado a entrevistarla en Tapados de Laburo, según confirmó Migue Granados en Olga.

En ese contexto, en Sálvese Quien Pueda debatieron en vivo por qué una marca como Disney eligió a una figura tan polémica y mediática. Fue entonces cuando Yanina Latorre sorprendió con una escandalosa versión sobre la actriz.

“A ninguna figura una productora la obliga a ir a ningún lado. La serie no la va a ver nadie. Pobre Disney, su nivel es fondo de olla”, lanzó sin filtros Latorre.

Y continuó en el mismo tono explosivo: “Disney cuida su contenido y a la gente que contrata, y esta tipa estuvo toda la noche insultando a medio país en Twitter. Ese no es el espíritu de Disney”.

Yanina Latorre reveló una escandalosa versión inédita sobre la China Suárez (América TV)

Por qué Disney contrató a la China Suárez

Con información propia, Latorre impactó a su panel al revelar una fuerte versión sobre la relación entre la actriz y una de las productoras de Disney.

“En Disney hay una productora muy importante que está muy caliente con la China. Es tortona. La contrata hace años y están todos a las puteadas. La mina tiene poder, porque además no les rinde en audiencia”, aseguró Yanina.

Ante sus dichos, Majo Martino reaccionó, entre risas: “¡Esto es muy fuerte! ¡Es un montón!”.

ero la conductora de SQP no se detuvo ahí: “La productora insiste con ponerla. Cuando fue lo de la infidelidad a Wanda con Icardi, a la China le hicieron una nota con Fantino y esta productora la pactó para limpiarle la imagen”.

Finalmente, Yanina Latorre cerró el tema con una frase lapidaria, minimizando a Suárez como actriz pero destacando su peso mediático: “La China convoca quilombo”.

