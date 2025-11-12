Después de semanas de polémicas y el escándalo que desató su fallida entrevista en varios ciclos de streaming, se conoció en qué programa de televisión Eugenia “la China” Suárez romperá el silencio en una única entrevista.

La primicia la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, y sorprendió a todos en el piso: “Tengo primicia: ¡la China va a dar una única entrevista! Olga no la quiso. Luzu TV no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie, hay que promocionar”, comenzó diciendo Yanina al aire.

“Todavía no hay comunicado, ni emitieron nada. Saben que La China no se lleva bien casi con nadie de la tele… pero tuve que volver a la televisión“, agregó.

Finalmente, la presentadora develó el misterio: “Ellos no se conocen. Este viernes, la China Suárez va a estar con Mario Pergolini en su programa. Creo que lo van a grabar ese mismo viernes a la tarde”, cerró.

LA CHINA SUÁREZ REAPARECIÓ TRAS EL ESCÁNDALO CON UN LLAMATIVO POSTEO: EL DETALLE QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDO

Después de haber quedado en el centro de la polémica por la frustrada entrevista que iba a dar en un streaming, Eugenia “la China” Suárez volvió a mostrarse activa en las redes sociales.

La actriz y cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram —donde tiene millones de seguidores— en la que se la ve en un estudio de grabación, con auriculares, luciendo una campera de cuero negra y haciendo el clásico gesto de “paz y amor” con la mano.

“A trabajar”, escribió Eugenia en su posteo, con un emoi de un bracito mostrando el músculo. Además, lo que llamó la atención fue un detalle contundente que no pasó inadvertido entre sus seguidores: la China restringió los comentarios en su publicación, impidiendo que los usuarios pudieran dejarle mensajes o reacciones más allá de los “me gusta”.

Este gesto fue interpretado como una clara señal de que la actriz decidió mantener el silencio y alejarse del ruido mediático, luego de las fuertes versiones que circularon y el nuevo escándalo que volvió a ponerla en el ojo de la tormenta.