Después de haber quedado en el centro de la polémica por la frustrada entrevista que iba a dar en un streaming, Eugenia “la China” Suárez volvió a mostrarse activa en las redes sociales.

La actriz y cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram —donde tiene millones de seguidores— en la que se la ve en un estudio de grabación, con auriculares, luciendo una campera de cuero negra y haciendo el clásico gesto de “paz y amor” con la mano.

“A trabajar”, escribió Eugenia en su posteo, con un emoi de un bracito mostrando el músculo. Además, lo que llamó la atención fue un detalle contundente que no pasó inadvertido entre sus seguidores: la China restringió los comentarios en su publicación, impidiendo que los usuarios pudieran dejarle mensajes o reacciones más allá de los “me gusta”.

Este gesto fue interpretado como una clara señal de que la actriz decidió mantener el silencio y alejarse del ruido mediático, luego de las fuertes versiones que circularon y el nuevo escándalo que volvió a ponerla en el ojo de la tormenta.

EL NUEVO CONFLICTO QUE ENFRENTA LA CHINA SUÁREZ CON BENJAMÍN VICUÑA TRAS SU EXPLOSIVO POSTEO: “SE PUDRIÓ TODO”

La paz entre Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña parece cada vez más lejana. Después de meses de supuesta calma, un nuevo escándalo estalló entre los ex, y esta vez el motivo habría sido un explosivo posteo de la actriz que habría enfurecido al padre de sus hijos Magnolia y Amancio.

El periodista Guido Záffora dio los detalles del conflicto en El Diario de Mariana: “Se pudrió todo ahora. El tema es este tuit donde la China dice que Vicuña es el que filtra la información a los medios”, explicó el panelista.

Záffora aclaró que esa última frase fue lo que despertó el enojo del actor chileno: “Fue el detonante. Vicuña está furioso. Benjamín estaba con toda la buena voluntad, pero hoy se trucó el acuerdo con los tiempo”.

Tras escucharlo, Tatiana Schapiro cerró sumando más información: “El gran problema es el tema de las fechas. Ella quiere irse antes de fin de mes a Turquía, pero los chicos se quedan con el padre hasta el 30, por lo menos. Ahora los abogados discuten qué va a pasaren los próximos dos meses, con las fiestas y las vacaciones”.