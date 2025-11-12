El escándalo que rodea a la China Suárez tras su repentina baja del programa de Luzu TV sigue generando repercusiones, y ahora se sumó una nueva voz polémica: Catalina Gorostidi.

La ex participante de Gran Hermano 2023 lanzó un durísimo mensaje contra la actriz en su cuenta de X (ex Twitter), sin dejar lugar a la diplomacia.

“@chinasuarez china no te justifiques por todo! Simplemente nadie te quiere porque sos una m... de persona. Que se caga y se cagó siempre en las mujeres casadas! Corta y al pie reina”, escribió Cata, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Foto: X

CATA GOROSTIDI ESTALLÓ CONTRA LA CHINA SUÁREZ TRAS EL ESCÁNDALO CON LUZU

El ataque de Gorostidi llega justo después de que la China Suárez decidiera bajarse de la entrevista que tenía prevista en Antes que nadie, el programa de Luzu TV, luego de que se filtraran internas y tensiones en la previa.

En redes, muchos usuarios interpretaron el posteo de Cata como una reacción directa a la ola de críticas que Suárez recibió tras su decisión.

Cata Gorostidi disfrazada en la noche de Halloween (Foto: Movilpress).

La actriz, por su parte, había intentado bajarle el tono a la polémica al publicar un mensaje en el que explicaba los motivos de su cancelación, pero el fuego cruzado no tardó en reavivarse.

Mientras tanto, el nombre de la China volvió a ocupar los primeros lugares en tendencias, entre quienes la defienden por no exponerse en un contexto adverso y quienes, como Catalina Gorostidi, la señalan por su pasado amoroso y su supuesta falta de sororidad.